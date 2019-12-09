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Фінансовий гуру Finance.UA

Фінансовий гуру Finance.UA
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 21:58

Re: Фінансовий гуру Finance.UA

  Козак-характерник написав:найшанованіший форумчанин

Просто: Шановний. Отак з великої, ну і зірку Пошани йому, срібну, на 7/8 променів :)
Блин, тут уже нуна геральдикой заниматься, создавать отд-й департамент на Finance.UA :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 23:45

Re: Фінансовий гуру Finance.UA

  Stringer написав:импринтер непревзойдённый гуру банковского дела

Це всі визнають...якби він до останнього випереджав Шановного Переможця то слід би підтримати його.
А так Переможець Наш з банківської а не валютної гілки.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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да, знающий практик, да и теоретик :)
а не балабол
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clientage
Мои Вам поздравления!)
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 12:24

Re: Фінансовий гуру Finance.UA

  clientage написав:тут уже нуна геральдикой заниматься, создавать отд-й департамент на Finance.UA


ще можна завести нову одиницю (не крипто)валюти - ордена і медалі форуму
по чому продаєте? :)
+50грн !
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greenozon
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