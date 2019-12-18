Фінансовий гуру Finance.ua

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 17 гру, 2019 22:12
freeze написав:
Козак, помните как в докризисные времена тут мы с вами кофе пили от финансов большими пакетами, вот у меня даже сумка сохранилалась.
Пам'ятаю!
Великий пакет кави.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Сер 18 гру, 2019 15:55
clientage написав: Модератор написав:
Ще раз вітаємо наших переможців!
Дякуємо Вам за цінний вклад у наш портал! Ви робите нас кращими!
Спасибо Finance.UA за прекрасный подарок.
Тут мои кормильцы и спасатели
Уважаемый clientage!
И Вам огромное спасибо! Теперь Вы точно сможете быть с нами на связи в любой удобный момент
С ув.
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Додано: Сер 18 гру, 2019 16:00
Модератор написав:
Теперь Вы точно сможете быть с нами на связи в любой удобный момент
Шо вшили таки чип-жук ему в банку
V2 написав: clientage написав:
Спасибо Finance.UA за прекрасный подарок
Телефон Нокіа? )
с 2007-го ,даты реги
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Додано: Сер 18 гру, 2019 16:02
V2 написав: clientage написав:
Спасибо Finance.UA за прекрасный подарок
Телефон Нокіа? )
Шановний V2!
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Ірина_
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Додано: Сер 18 гру, 2019 16:25
V2 написав: clientage написав:
Спасибо Finance.UA за прекрасный подарок
Телефон Нокіа? )
ну финСИМка часто на ней висит, держит заряд 2 недели
а рабочим смартом как раз фотил
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Сер 18 гру, 2019 16:32
Ірина_ написав: Мизантрóп
Ви скрізь вбачаєте підступ!
я дуже підступний падонок
,бо відступати нікуди
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Додано: Сер 18 гру, 2019 17:03
А де ж твоя світа, посол? І подарки?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
2
Повідомлень: 27205
З нами з: 09.10.12
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