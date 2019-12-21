Пам'ятаю! Великий пакет кави.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 17 гру, 2019 22:12
Пам'ятаю! Великий пакет кави.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Сер 18 гру, 2019 15:55
Уважаемый clientage!
И Вам огромное спасибо! Теперь Вы точно сможете быть с нами на связи в любой удобный момент
С ув.
Додано: Сер 18 гру, 2019 16:00
Re: Фінансовий гуру Finance.UA
Шо вшили таки чип-жук ему в банку
с 2007-го ,даты реги
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Сер 18 гру, 2019 16:02
Шановний V2!
Power bank
Додано: Сер 18 гру, 2019 16:04
Мизантрóп Ви скрізь вбачаєте підступ!
Додано: Сер 18 гру, 2019 16:25
ну финСИМка часто на ней висит, держит заряд 2 недели
а рабочим смартом как раз фотил
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 18 гру, 2019 16:32
я дуже підступний падонок ,бо відступати нікуди
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Сер 18 гру, 2019 17:03
Подарунки
А де ж твоя світа, посол? І подарки?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 21 гру, 2019 21:37
Модератор, а можете оголосити весь список подарунків для трійки кращих на фінансах?
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