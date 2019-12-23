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Фінансовий гуру Finance.UA

Фінансовий гуру Finance.UA
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 22:12

  freeze написав:Козак, помните как в докризисные времена тут мы с вами кофе пили от финансов большими пакетами, вот у меня даже сумка сохранилалась.

Пам'ятаю! :P Великий пакет кави.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 15:55

  clientage написав:
  Модератор написав:Ще раз вітаємо наших переможців!
Дякуємо Вам за цінний вклад у наш портал! Ви робите нас кращими!

Спасибо Finance.UA за прекрасный подарок.

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Тут мои кормильцы и спасатели :lol:


Уважаемый clientage!
И Вам огромное спасибо! Теперь Вы точно сможете быть с нами на связи в любой удобный момент :wink:

С ув.
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 16:00

Re: Фінансовий гуру Finance.UA

  Модератор написав:Теперь Вы точно сможете быть с нами на связи в любой удобный момент
Шо вшили таки чип-жук ему в банку :?: :lol:

  V2 написав:
  clientage написав:Спасибо Finance.UA за прекрасный подарок


Телефон Нокіа? )

с 2007-го ,даты реги :wink:
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 16:02

  V2 написав:
  clientage написав:Спасибо Finance.UA за прекрасный подарок


Телефон Нокіа? )

Шановний V2!
Power bank :)
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 16:04

Мизантрóп Ви скрізь вбачаєте підступ! :mrgreen:
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 16:25

  V2 написав:
  clientage написав:Спасибо Finance.UA за прекрасный подарок


Телефон Нокіа? )

ну финСИМка часто на ней висит, держит заряд 2 недели :)
а рабочим смартом как раз фотил :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 16:32

  Ірина_ написав:Мизантрóп Ви скрізь вбачаєте підступ! :mrgreen:

я дуже підступний падонок :wink: ,бо відступати нікуди :twisted:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 17:03

Подарунки

  Мизантрóп написав:
  Ірина_ написав:Мизантрóп Ви скрізь вбачаєте підступ! :mrgreen:

я дуже підступний падонок :wink: ,бо відступати нікуди :twisted:

А де ж твоя світа, посол? І подарки? 8) :lol:
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 21:37

Модератор, а можете оголосити весь список подарунків для трійки кращих на фінансах?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 11:33

Квесторе_поверніться трішки терпіння!
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