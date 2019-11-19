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буде позитивний для гривні Міжбанк: настрій ринку буде позитивний для гривні + Додати

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Додано: Пон 25 лис, 2019 12:58 Міжбанк: настрій ринку буде позитивний для гривні

Цей тиждень почнеться дуже цікаво на валютному ринку і з елементами курсової інтриги. Надто вже багато різноспрямованих факторів буде впливати на тренд на міжбанку. Це збільшить як обсяг торгів, так і активність клієнтів. За нашими прогнозами, статистика операцій на торгах буде в межах до $ 220-290 млн при здійсненні до 510-640 угод.

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Робот новин Повідомлень: 92032 З нами з: 14.05.04 Подякував: 0 раз. Подякували: 129 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2019 12:58 Это уже не "ДНО" - это уже "Могила"

"Крепкая гривна, Китай и гастрабайтеры. Почему обвалилась украинская промышленность

Людмила Ксенз 12:42, 24 ноября 2019

https://strana.ua/articles/analysis/235 ... nost-.html



Украинская промышленность — на пороге кризиса. По итогам октября падение производства составило рекордные 5%, а в перерабатывающей промышленности — и вовсе 6%. За 10 месяцев этого года, по данным Госстата, темпы падения не такие большие — 0,6%. Общую ситуацию вытянуло несколько относительно удачных месяцев.



Но они были не у всех.



Так, металлургия за 10 месяцев просела почти на 12%, автопром - на 15,4%, текстильное производство — на 9%.



И негативные тенденции только усиливаются. Этому способствует ситуация как на внешних рынках, так и внутри страны.



К примеру, металлурги страдают из-за рекордного снижения цен на их продукцию — на мировых рынках котировки на металл — минимальные с 2016 года.



Легпром обваливает сразу несколько факторов.



"В легкой промышленности ещё недавно работало около 90 тысяч человек. За последние полгода уволились 6 тысяч человек. Объем производства упал на 15%. Многие предприятия работают с частичной загрузкой, а то и вовсе простаивают. Нет заказов, нет своевременных расчетов, нечем платить людям. В итоге специалисты уезжают на работу в Польшу, а наши цеха простаивают. Получается замкнутый круг", — рассказал "Стране" руководитель концерна "Ярослав" Александр Барсук.



По данным Госстата, в октябре рекордно выросла задолженность по зарплатам — на 11,5%, по сравнению с сентябрем. Работодатели, а это главным образом, все те же промышленные производства, должны украинцам больше 3 млрд гривен. Многие попросту не могут рассчитаться с людьми, что только усиливает отток персонала.



Александр Барсук говорит, что наши предприятия теряют и иностранных заказчиков.



"Мы становимся дорогими. Дорогие электроэнергия, газ, бухгалтерии, проверки контролирующих органов , таможня. Всего этого нет, например, в Молдавии, куда уходят наши заказчики, с которыми мы еще недавно работали по давальческим схемам", — говорит Барсук.



При этом власти пока не комментируют проблему падения промпроизводства. Никакой программы выхода из ситуации пока не представлено.



Вероятно, правительство успокаивает рост ВВП, который, по итогам третьего квартала, составил 4,2%. При этом тот факт, что это обеспечил не рост производства, а, в основном, торговля, банки и сельское хозяйство (благодаря хорошему урожаю), остался за кадром.



"Страна" разбиралась, что почему ускорился спад в промышленности и к чему это приведет.



По говядине — минус 50%, по трубам — минус 70%

По данным Госстата, украинская промышленность в этом году работала в плюсе всего три месяца — с марта по май. Причем, в апреле удалось нарастить объемы больше чем на 5%. Но с лета начался провал, который из месяца в месяц только усиливается. Так, если в июле предприятия показали минус 0,2%, то в августе - уже 1,7%, в сентябре — 1,1%, а в октябре — и вовсе — 5%.



В переработке ситуация еще хуже. "Плюсовыми" там были только два месяца — март и апрель. В июне зафиксирован спад на 4,8%, а, по итогам октября — 6%.



Короткие промежутки роста немного скрасили общую картинку. По итогам 10 месяцев спад в промышленности составил всего 0,6%. Но в некоторых отраслях ситуация просто катастрофическая, особенно в металлургии (там спад за 10 месяцев — около 12%), автопроме (минус 15,4%), текстильном производстве (минус 9%).



Правда, есть и более-менее благополучные отрасли. Так, по итогам 10 месяцев, в плюс вышли производители компьютеров, электронной и оптической продукции (рост —28,7%), химической (плюс 3,5%) и фармацевтической продукции (плюс 1,3%).



Но общую ситуацию они не спасают. Поэтому, если по итогам 2018 года отечественная промышленность вышла в плюс на 1,1%, то в этом, по мнению главы Украинского аналитического центра Александра Охрименко, будет в лучшем случае нулевой результат. Хотя не исключен и минус.



Также, по данным Госстата, растет количество убыточных предприятий. Если, по итогам первого полугодия 2018 года, их было 24,7% от общего числа производственны площадок страны, то в этом году — почти 25%.



К примеру, в той же перерабатывающей промышленности, которая, по итогам октября упала больше всего, за первое полугодие прибыль получило почти на 33% предприятий меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



В переработке больше всего в октябре сократилось производство замороженной говядины и телятины (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — почти на 53%), колбас (на 16%), соков (в частности, яблочного — на 37%), кондитерских изделий из шоколада (на 35%).



Также рекордный минус зафиксирован по отдельным видам продукции легпрома — так, по трикотажным платьям почти на 33%, мужским костюмам — минус порядка 47%.



Труб в прошлом месяце произвели почти на 67% меньше, а электродвигателей — почти на 69% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



Дешевый доллар и дорогие контролеры

Причин рекордного обвала несколько. Часть и них, давно не новость для нашего рынка.



Так, по словам главы секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрея Забловского, многие предприятия все еще не пришли в себя после закрытия российского рынка.



"Особенно страдают машиностроители. Производство трансформаторов, электрооборудования, оборудования для промышленных предприятий упало в разы", — констатирует Охрименко.



Экспорт в ЕС ситуацию не исправил, тем более, что в Европу идет, преимущественно, наше сырье, а не переработанная продукция с добавленной стоимостью. К примеру, молочка, которую в Россию отгружали в рекордных объемах, в Европу до сих пор вообще не проходная. Не могут пробиться на европейский рынок также предприятия машиностроительной отрасли.



Но есть и новые факторы, загоняющие промышленников в убытки. Так, по экспортерам ударило укрепление гривны. Это сделало украинский товар дороже, что снизило его конкурентные преимущества на мировом рынке, ведь не секрет, что продает нашу продукцию во многом именно невысокая цена. В то же время сырье и материалы многие закупали еще по более высокому курсу доллара, что еще больше увеличило себестоимость готовой продукции,



Как рассказал Александр Барсук, особенно сложно приходится предприятиям, которые работают по давальческим схемам.



"Низкий курс доллара не позволяет хоть что-то заработать. На грани банкротства несколько предприятий, которые были мостиками между украинскими швейниками и байерами из Европы. Почему банкроты? Причин несколько. Мы становимся дорогими — по электроэнергии, газу, бухгалтерии, зарплатам и прочем. Плюс — постоянные рейды контролеров, запутанные, длительные и дорогие таможенные процедуры. Из-за этого европейцы все чаще не хотят с нами работать", — отмечает Барсук.



Кроме того, еще больше усложняются правила ведения бизнеса. Многие предприятия восприняли смену власти с воодушевлением. От команды Зе ждали упрощений — как по налогам (в частности, отмены налога на прибыль и замены его налогом на выведенный капитал), так и по проверкам. Но, как показывав практика, ни первого, ни второго — пока нет.



Налог на выведенный капитал отложили до лучших времен. В то же время обсуждается повышение налогов для ряда отраслей.



Но больше всего бизнес пугает усиления давления — как официального, так и неофициального.



"Причины падения производства — стратегические . От войны и дурных займов (дорого и упал курс) — до простого полицейского рекета. Никогда ещё контролирующие органы, особенно ГБР и СБУ, не рвали с такой яростью бизнес. При Януковиче даже намеков на подобное не было. Бизнес рвут с целью выслужиться, но в основном — чтобы заработать денег. Наезды с прослушками и обысками стали обычным делом", — жалуется Александр Барсук.



Бизнесмены констатируют — не произошло и обещанного послабления на таможне, хотя там, якобы, сейчас идет реформа. Главная проблема, на которую жалуются предприятия, — попытки выбить с них как можно больше налогов, причем, любыми путями.



"Часто попросту завышают таможенную стоимость товара. И наставляют платить налог с этой повышенной базы. Документы, в которых поставлены цены, вообще никто не смотрит. Говорят, вы налоги заплатите, в потом судитесь, а то у нас план", — рассказал "Стране" представитель крупного пищевого предприятия.



Призрак мирового кризиса

Проблемы промышленников усугубляет ухудшение мировой конъюнктуры. Эксперты уже давно предвещают начало нового витка рецессии, и ее признаки уже есть на многих рынках.



В частности, лихорадит рынок металла. Цены опустились до трехлетнего минимума. Причины — сокращение потребления металла (прежде всего, со стороны Китая) и новая волна протекционизма в мире.



Глава "Укрметаллургпрома" Александр Каленков рассказывал "Стране", что уже по итогам сентября все отечественные меткомбинаты сработали в убыток. В итоге - производство сократилось примерно на 9%.



"Если в первом полугодии прошлого года мы получили прибыль 4,2 млрд гривен, то, за тот же период 2019 года - убыток в 79 млн гривен. На конец первого квартала остатки не реализованной металлопродукции на складах предприятия выросли до 419 тысяч тонн, тона 273 тысячи тонн больше, по сравнению с таким же периодом прошлого года. И прогнозы неутешительные: с третьего квартала мы видим, что цены и спрос на металлопродукцию продолжают падать, а ожидания рецессии мировой экономики усиливаются", - отметил советник по вопросам взаимоотношений с органами власти "АселлорМиттал Кривой Рог" Владимир Ткаченко.



Ситуация на мировых рынках металл продолжает ухудшаться, что обваливает цены на украинскую продукцию. Так, всего за неделю — с 15 по 22 ноября, значение сводного ценового индекса на украинском рынке металлопроката снизилось на 0,02%. Больше всего просели цены на бесшовные трубы (на 0,68% или 237 гривен за тонну). Холоднокатанный лист подешевел на 0,13% или 27 гривен за тонну.



"Продолжает сокращаться мировой спрос на металл как со стороны Китая, так и со стороны многих отраслей—крупных потребителей металла, скажем, автопрома. Продавать наш металл попросту некому, по любой цене", — говорит Охрименко.



Не все гладко и у аграриев, которые наряду с металлургами, являются главными поставщиками валюты в страну. В этом году Украина получила рекордный урожай зерновых и масличных — порядка 92 млн тонн. По предварительным прогнозам, экспорт зерна составит 52 млн т, в том числе, 27 млн тонн кукурузы, 16 млн тонн пшеницы и около 4 млн тонн ячменя.



Но не факт, что аграриям удастся отгрузить все эти объемы. Эксперты отмечают, что экспорт зерна заметно сдерживает логистика. В частности, много нареканий на работу "Укрзализницы". Скажем, если отечественные элеваторы могут отгружать до 700 тысяч тонн зерна в сутки, то УЗ в состоянии перевезти только 100 тысяч тонн. А, чтобы экспортировать 52 млн т зерна, нужно ежесуточно вывозить не менее 170 тысяч тонн. Иначе наше зерно с мировых рынков начнут теснить россияне и казахи, которые также получили хороший урожай (зерно из Украины, РФ и Казахстана продается на мировой рынок как «причерноморское»).



Плюс — из-за начинающегося мирового кризиса могут снизится цены на зерно и продовольствие. В частности, не лучшие прогнозы по кукурузе, спрос на которую со стороны Китая падает.



"Как показывает практика, первыми жертвами мировых кризисов становятся маленькие сырьевые экономики, которые крайне зависимы от мировой конъюнктуры, поскольку не могут предложить продукцию с высокой добавленной стоимостью, которая на волне рецессии дешевеет меньше, чем сырье", — пояснил экономист Виктор Скаршевский.



Так что украинские предприятия оказались между двух огней — им сейчас непросто работать и не внешних, и на внутреннем рынках. При этом усугубляется проблема с персоналом — люди продолжают уезжать на заработки за границу, а, чтобы их удержать, приходится повышать зарплаты. Но многим предприятиям — попросту нечем платить. Задолженность по зарплатам в Украине выросла до рекордной отметки — по итогу более 3 млрд гривен.



Почему у Зе забыли о промышленности

В программе правительства на пять лет о промышленности упоминается в нескольких аспектах. Так, Кабмин указал, что планирует привлечь 50 млрд долларов инвестиций и создать миллион рабочих мест.



Правда, не сказано, за счет чего именно это будут делать. И как скромные нынешний инвестиции (меньше 2 млрд в 2019 году) вдруг превратятся в 50 млрд. Эксперты, с которыми пообщалась "Страна", в один голос заявляют, что настроения среди потенциальных инвесторов не поменялись — они все еще присматриваются к нашему рынку и ждут реальных реформ судебной системы, защиты прав собственности, налоговых новаций.



Всего этого пока нет. Но зато уже есть рост зарплат, подорожание электроэнергии и газа и опасения по переделу сфер влияния представителями новой власти.



Программы, которая бы была написана исключительно для промышленности, у Зе пока не представили. Нечего не известно и о планах спасения отдельных отраслей, скажем, металлургии, которая является одним из главных поставщиков валюты в страну.



Правда, у Зе обещают предприятиям "промышленный безвиз" с Европой уже с 2020 года. Этому, якобы, должен способствовать закон "О стандартизации", который парламент принял в сентябре. Закон прописывает согласование национальной системы стандартизации с международной и европейской практикой, и должен создать новые возможности для украинских производителей непищевой продукции в ЕС.



Дело в том, что Соглашение об ассоциации Украины и ЕС предусматривает возможность заключения Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA, или так называемый "промышленный безвиз"). Потенциально ACAA может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС, прежде всего продукцию машиностроения. Но, помимо стандартизации, нужно решить вопрос еще и с качеством украинской продукции.



Ведь даже если ее теоретически допустят на рынок ЕС, не факт, что она сможет выдержать там конкуренцию с другими товарами. А для этого нужны значительные инвестиции в модернизацию производства, которых пока нет.



"В правительственном лексиконе слово промышленность отсутствует как таковое. А словосочетание "промышленная политика" и подавно. Правительство сосредоточено на распродаже сельхозземли, ужесточении правил для физлиц-предпринимателей, тарифах на газ для оптимистов и пессимистов, получении очередного кредитного транша от МВФ и других вещах, не имеющих никакого отношения к экономическому развитию, а зачастую, противоречащих ему. Может деиндустрализация украинской экономики является одной из правительственных задач, просто ее забыли вписать в программу правительства", — написал на своей странице в Facebook экономист Виктор Скаршевский.



При этом рост ВВП (в третьем квартале — на 4,2%) он связывает с сельским хозяйством, торговлей, банковским сектором и прочем. Но вовсе не с промышленностью, которая за тот же третий квартал упала на 1%.



"Другими словами, рост в 4,2% является некачественным и неустойчивым, так как зависит от внешних факторов, базируется на продаже сельскохозяйственного сырья, не создает новых рабочих мест и происходит на фоне углубления деиндустриализации", — констатировал он.



Александр Охрименко говорит, что ситуация в промышленности может кардинально улучшиться лишь в двух случаях — если Украина возобновит торговые отношения с Россией, и для наших предприятий снова откроется емкий российский рынок, или — наладит производственную кооперацию с Евросоюзом, запустив, к примеру, производство комплектующих для европейских предприятий. Но и то, и другое в ближайшее время — под большим вопросом." "Крепкая гривна, Китай и гастрабайтеры. Почему обвалилась украинская промышленностьЛюдмила Ксенз 12:42, 24 ноября 2019Украинская промышленность — на пороге кризиса. По итогам октября падение производства составило рекордные 5%, а в перерабатывающей промышленности — и вовсе 6%. За 10 месяцев этого года, по данным Госстата, темпы падения не такие большие — 0,6%. Общую ситуацию вытянуло несколько относительно удачных месяцев.Но они были не у всех.Так, металлургия за 10 месяцев просела почти на 12%, автопром - на 15,4%, текстильное производство — на 9%.И негативные тенденции только усиливаются. Этому способствует ситуация как на внешних рынках, так и внутри страны.К примеру, металлурги страдают из-за рекордного снижения цен на их продукцию — на мировых рынках котировки на металл — минимальные с 2016 года.Легпром обваливает сразу несколько факторов."В легкой промышленности ещё недавно работало около 90 тысяч человек. За последние полгода уволились 6 тысяч человек. Объем производства упал на 15%. Многие предприятия работают с частичной загрузкой, а то и вовсе простаивают. Нет заказов, нет своевременных расчетов, нечем платить людям. В итоге специалисты уезжают на работу в Польшу, а наши цеха простаивают. Получается замкнутый круг", — рассказал "Стране" руководитель концерна "Ярослав" Александр Барсук.По данным Госстата, в октябре рекордно выросла задолженность по зарплатам — на 11,5%, по сравнению с сентябрем. Работодатели, а это главным образом, все те же промышленные производства, должны украинцам больше 3 млрд гривен. Многие попросту не могут рассчитаться с людьми, что только усиливает отток персонала.Александр Барсук говорит, что наши предприятия теряют и иностранных заказчиков."Мы становимся дорогими. Дорогие электроэнергия, газ, бухгалтерии, проверки контролирующих органов , таможня. Всего этого нет, например, в Молдавии, куда уходят наши заказчики, с которыми мы еще недавно работали по давальческим схемам", — говорит Барсук.При этом власти пока не комментируют проблему падения промпроизводства. Никакой программы выхода из ситуации пока не представлено.Вероятно, правительство успокаивает рост ВВП, который, по итогам третьего квартала, составил 4,2%. При этом тот факт, что это обеспечил не рост производства, а, в основном, торговля, банки и сельское хозяйство (благодаря хорошему урожаю), остался за кадром."Страна" разбиралась, что почему ускорился спад в промышленности и к чему это приведет.По говядине — минус 50%, по трубам — минус 70%По данным Госстата, украинская промышленность в этом году работала в плюсе всего три месяца — с марта по май. Причем, в апреле удалось нарастить объемы больше чем на 5%. Но с лета начался провал, который из месяца в месяц только усиливается. Так, если в июле предприятия показали минус 0,2%, то в августе - уже 1,7%, в сентябре — 1,1%, а в октябре — и вовсе — 5%.В переработке ситуация еще хуже. "Плюсовыми" там были только два месяца — март и апрель. В июне зафиксирован спад на 4,8%, а, по итогам октября — 6%.Короткие промежутки роста немного скрасили общую картинку. По итогам 10 месяцев спад в промышленности составил всего 0,6%. Но в некоторых отраслях ситуация просто катастрофическая, особенно в металлургии (там спад за 10 месяцев — около 12%), автопроме (минус 15,4%), текстильном производстве (минус 9%).Правда, есть и более-менее благополучные отрасли. Так, по итогам 10 месяцев, в плюс вышли производители компьютеров, электронной и оптической продукции (рост —28,7%), химической (плюс 3,5%) и фармацевтической продукции (плюс 1,3%).Но общую ситуацию они не спасают. Поэтому, если по итогам 2018 года отечественная промышленность вышла в плюс на 1,1%, то в этом, по мнению главы Украинского аналитического центра Александра Охрименко, будет в лучшем случае нулевой результат. Хотя не исключен и минус.Также, по данным Госстата, растет количество убыточных предприятий. Если, по итогам первого полугодия 2018 года, их было 24,7% от общего числа производственны площадок страны, то в этом году — почти 25%.К примеру, в той же перерабатывающей промышленности, которая, по итогам октября упала больше всего, за первое полугодие прибыль получило почти на 33% предприятий меньше, чем за аналогичный период прошлого года.В переработке больше всего в октябре сократилось производство замороженной говядины и телятины (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — почти на 53%), колбас (на 16%), соков (в частности, яблочного — на 37%), кондитерских изделий из шоколада (на 35%).Также рекордный минус зафиксирован по отдельным видам продукции легпрома — так, по трикотажным платьям почти на 33%, мужским костюмам — минус порядка 47%.Труб в прошлом месяце произвели почти на 67% меньше, а электродвигателей — почти на 69% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Дешевый доллар и дорогие контролерыПричин рекордного обвала несколько. Часть и них, давно не новость для нашего рынка.Так, по словам главы секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрея Забловского, многие предприятия все еще не пришли в себя после закрытия российского рынка."Особенно страдают машиностроители. Производство трансформаторов, электрооборудования, оборудования для промышленных предприятий упало в разы", — констатирует Охрименко.Экспорт в ЕС ситуацию не исправил, тем более, что в Европу идет, преимущественно, наше сырье, а не переработанная продукция с добавленной стоимостью. К примеру, молочка, которую в Россию отгружали в рекордных объемах, в Европу до сих пор вообще не проходная. Не могут пробиться на европейский рынок также предприятия машиностроительной отрасли.Но есть и новые факторы, загоняющие промышленников в убытки. Так, по экспортерам ударило укрепление гривны. Это сделало украинский товар дороже, что снизило его конкурентные преимущества на мировом рынке, ведь не секрет, что продает нашу продукцию во многом именно невысокая цена. В то же время сырье и материалы многие закупали еще по более высокому курсу доллара, что еще больше увеличило себестоимость готовой продукции,Как рассказал Александр Барсук, особенно сложно приходится предприятиям, которые работают по давальческим схемам."Низкий курс доллара не позволяет хоть что-то заработать. На грани банкротства несколько предприятий, которые были мостиками между украинскими швейниками и байерами из Европы. Почему банкроты? Причин несколько. Мы становимся дорогими — по электроэнергии, газу, бухгалтерии, зарплатам и прочем. Плюс — постоянные рейды контролеров, запутанные, длительные и дорогие таможенные процедуры. Из-за этого европейцы все чаще не хотят с нами работать", — отмечает Барсук.Кроме того, еще больше усложняются правила ведения бизнеса. Многие предприятия восприняли смену власти с воодушевлением. От команды Зе ждали упрощений — как по налогам (в частности, отмены налога на прибыль и замены его налогом на выведенный капитал), так и по проверкам. Но, как показывав практика, ни первого, ни второго — пока нет.Налог на выведенный капитал отложили до лучших времен. В то же время обсуждается повышение налогов для ряда отраслей.Но больше всего бизнес пугает усиления давления — как официального, так и неофициального."Причины падения производства — стратегические . От войны и дурных займов (дорого и упал курс) — до простого полицейского рекета. Никогда ещё контролирующие органы, особенно ГБР и СБУ, не рвали с такой яростью бизнес. При Януковиче даже намеков на подобное не было. Бизнес рвут с целью выслужиться, но в основном — чтобы заработать денег. Наезды с прослушками и обысками стали обычным делом", — жалуется Александр Барсук.Бизнесмены констатируют — не произошло и обещанного послабления на таможне, хотя там, якобы, сейчас идет реформа. Главная проблема, на которую жалуются предприятия, — попытки выбить с них как можно больше налогов, причем, любыми путями."Часто попросту завышают таможенную стоимость товара. И наставляют платить налог с этой повышенной базы. Документы, в которых поставлены цены, вообще никто не смотрит. Говорят, вы налоги заплатите, в потом судитесь, а то у нас план", — рассказал "Стране" представитель крупного пищевого предприятия.Призрак мирового кризисаПроблемы промышленников усугубляет ухудшение мировой конъюнктуры. Эксперты уже давно предвещают начало нового витка рецессии, и ее признаки уже есть на многих рынках.В частности, лихорадит рынок металла. Цены опустились до трехлетнего минимума. Причины — сокращение потребления металла (прежде всего, со стороны Китая) и новая волна протекционизма в мире.Глава "Укрметаллургпрома" Александр Каленков рассказывал "Стране", что уже по итогам сентября все отечественные меткомбинаты сработали в убыток. В итоге - производство сократилось примерно на 9%."Если в первом полугодии прошлого года мы получили прибыль 4,2 млрд гривен, то, за тот же период 2019 года - убыток в 79 млн гривен. На конец первого квартала остатки не реализованной металлопродукции на складах предприятия выросли до 419 тысяч тонн, тона 273 тысячи тонн больше, по сравнению с таким же периодом прошлого года. И прогнозы неутешительные: с третьего квартала мы видим, что цены и спрос на металлопродукцию продолжают падать, а ожидания рецессии мировой экономики усиливаются", - отметил советник по вопросам взаимоотношений с органами власти "АселлорМиттал Кривой Рог" Владимир Ткаченко.Ситуация на мировых рынках металл продолжает ухудшаться, что обваливает цены на украинскую продукцию. Так, всего за неделю — с 15 по 22 ноября, значение сводного ценового индекса на украинском рынке металлопроката снизилось на 0,02%. Больше всего просели цены на бесшовные трубы (на 0,68% или 237 гривен за тонну). Холоднокатанный лист подешевел на 0,13% или 27 гривен за тонну."Продолжает сокращаться мировой спрос на металл как со стороны Китая, так и со стороны многих отраслей—крупных потребителей металла, скажем, автопрома. Продавать наш металл попросту некому, по любой цене", — говорит Охрименко.Не все гладко и у аграриев, которые наряду с металлургами, являются главными поставщиками валюты в страну. В этом году Украина получила рекордный урожай зерновых и масличных — порядка 92 млн тонн. По предварительным прогнозам, экспорт зерна составит 52 млн т, в том числе, 27 млн тонн кукурузы, 16 млн тонн пшеницы и около 4 млн тонн ячменя.Но не факт, что аграриям удастся отгрузить все эти объемы. Эксперты отмечают, что экспорт зерна заметно сдерживает логистика. В частности, много нареканий на работу "Укрзализницы". Скажем, если отечественные элеваторы могут отгружать до 700 тысяч тонн зерна в сутки, то УЗ в состоянии перевезти только 100 тысяч тонн. А, чтобы экспортировать 52 млн т зерна, нужно ежесуточно вывозить не менее 170 тысяч тонн. Иначе наше зерно с мировых рынков начнут теснить россияне и казахи, которые также получили хороший урожай (зерно из Украины, РФ и Казахстана продается на мировой рынок как «причерноморское»).Плюс — из-за начинающегося мирового кризиса могут снизится цены на зерно и продовольствие. В частности, не лучшие прогнозы по кукурузе, спрос на которую со стороны Китая падает."Как показывает практика, первыми жертвами мировых кризисов становятся маленькие сырьевые экономики, которые крайне зависимы от мировой конъюнктуры, поскольку не могут предложить продукцию с высокой добавленной стоимостью, которая на волне рецессии дешевеет меньше, чем сырье", — пояснил экономист Виктор Скаршевский.Так что украинские предприятия оказались между двух огней — им сейчас непросто работать и не внешних, и на внутреннем рынках. При этом усугубляется проблема с персоналом — люди продолжают уезжать на заработки за границу, а, чтобы их удержать, приходится повышать зарплаты. Но многим предприятиям — попросту нечем платить. Задолженность по зарплатам в Украине выросла до рекордной отметки — по итогу более 3 млрд гривен.Почему у Зе забыли о промышленностиВ программе правительства на пять лет о промышленности упоминается в нескольких аспектах. Так, Кабмин указал, что планирует привлечь 50 млрд долларов инвестиций и создать миллион рабочих мест.Правда, не сказано, за счет чего именно это будут делать. И как скромные нынешний инвестиции (меньше 2 млрд в 2019 году) вдруг превратятся в 50 млрд. Эксперты, с которыми пообщалась "Страна", в один голос заявляют, что настроения среди потенциальных инвесторов не поменялись — они все еще присматриваются к нашему рынку и ждут реальных реформ судебной системы, защиты прав собственности, налоговых новаций.Всего этого пока нет. Но зато уже есть рост зарплат, подорожание электроэнергии и газа и опасения по переделу сфер влияния представителями новой власти.Программы, которая бы была написана исключительно для промышленности, у Зе пока не представили. Нечего не известно и о планах спасения отдельных отраслей, скажем, металлургии, которая является одним из главных поставщиков валюты в страну.Правда, у Зе обещают предприятиям "промышленный безвиз" с Европой уже с 2020 года. Этому, якобы, должен способствовать закон "О стандартизации", который парламент принял в сентябре. Закон прописывает согласование национальной системы стандартизации с международной и европейской практикой, и должен создать новые возможности для украинских производителей непищевой продукции в ЕС.Дело в том, что Соглашение об ассоциации Украины и ЕС предусматривает возможность заключения Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA, или так называемый "промышленный безвиз"). Потенциально ACAA может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС, прежде всего продукцию машиностроения. Но, помимо стандартизации, нужно решить вопрос еще и с качеством украинской продукции.Ведь даже если ее теоретически допустят на рынок ЕС, не факт, что она сможет выдержать там конкуренцию с другими товарами. А для этого нужны значительные инвестиции в модернизацию производства, которых пока нет."В правительственном лексиконе слово промышленность отсутствует как таковое. А словосочетание "промышленная политика" и подавно. Правительство сосредоточено на распродаже сельхозземли, ужесточении правил для физлиц-предпринимателей, тарифах на газ для оптимистов и пессимистов, получении очередного кредитного транша от МВФ и других вещах, не имеющих никакого отношения к экономическому развитию, а зачастую, противоречащих ему. Может деиндустрализация украинской экономики является одной из правительственных задач, просто ее забыли вписать в программу правительства", — написал на своей странице в Facebook экономист Виктор Скаршевский.При этом рост ВВП (в третьем квартале — на 4,2%) он связывает с сельским хозяйством, торговлей, банковским сектором и прочем. Но вовсе не с промышленностью, которая за тот же третий квартал упала на 1%."Другими словами, рост в 4,2% является некачественным и неустойчивым, так как зависит от внешних факторов, базируется на продаже сельскохозяйственного сырья, не создает новых рабочих мест и происходит на фоне углубления деиндустриализации", — констатировал он.Александр Охрименко говорит, что ситуация в промышленности может кардинально улучшиться лишь в двух случаях — если Украина возобновит торговые отношения с Россией, и для наших предприятий снова откроется емкий российский рынок, или — наладит производственную кооперацию с Евросоюзом, запустив, к примеру, производство комплектующих для европейских предприятий. Но и то, и другое в ближайшее время — под большим вопросом." Kudrjavuy

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