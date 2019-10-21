RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Кредитная (CREDIT BIN) карта с
кредитным лимитом, какие банк

Кредитная (CREDIT BIN) карта с кредитным лимитом, какие банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 23:18

Кредитная (CREDIT BIN) карта с кредитным лимитом, какие банк

Всем привет, заинтересовался получением кредитной (CREDIT BIN) карты с кредитным лимитом, для бронирования (в том числе внесения страхового депозита) авто и жилья при поездках за границу. Часто прокатные фирмы за границей требуют именно кредитную карту, (не дебетную) т.е. которая определяется по BIN как кредитная. Как оказалось на практике, далеко не все украинские банки такие карты в принципе выдают.
у меня уже есть несколько дебетных карт с кредитным лимитом, но хотелось бы именно кредитную для подстраховки в специфичных странах/местах. Начал ходить по банкам. Что уже удалось узнать на сегодня:
ПУМБ и Альфа-банк - не делают карты с кредитным BIN вообще.
Кредобанк - кредитные карты выдают, но получить сам кредитный лимит пока не удалось, предлагают просто карту.
Приват - кредитная карта уже есть, но кредитный лимит мне в этом банке не дают :)
Аваль - кредитные карты выдают, заявка в процессе.
Подскажите кто знает, в каких еще банках есть возможность изготовления кредитных карт?
Вообще было бы круто, если бы в функционале выбора кредитных карт https://finance.ua/cards добавили фильтр типа карты - DEBIT/CREDIT.
Смысл именно в том, чтобы пользоваться деньгами банка, а не своими, и при этом чтобы карта была с кредитным BIN. Кредитка со своими деньгами у меня уже есть в Привате.
deniska
Аватар користувача
 
Повідомлень: 532
З нами з: 23.04.16
Подякував: 33 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 06:38

Re: Кредитная (CREDIT BIN) карта с кредитным лимитом, какие

У Привата кредитный BIN только для платных GOLD-карт (это касается карт Mastercard, по Visa не подскажу).

Таскомбанк позволяет оформить В5 с кредитным BIN — Mastercard World Contactless (ещё могут оформить и дебетовую, там другое название у неё). Оформление данной карты будет платный. Но они могут и лимит не налить :(

У Альфа-Банк может карта Travel кошерная, но это лучше спросить в профильной ветке.

monobank карты Mastercard выдает дебетовые. Только Visa есть с кредитным BIN, но такие карты не выпускают именные — только бомж-карты.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1477
З нами з: 08.03.18
Подякував: 65 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:24

Re: Кредитная (CREDIT BIN) карта с кредитным лимитом, какие

Альфа-банк - я уже у них спрашивал, не выпускают кредитные карты.
Идея банк - не выпускают кредитные карты.
Укргазбанк - не выпускает кредитные, т.к. все их карты являются некими универсальными "кредитно-депозитными" и не определяются по BIN вообще, так мне сказали в банке.
deniska
Аватар користувача
 
Повідомлень: 532
З нами з: 23.04.16
Подякував: 33 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:25

Re: Кредитная (CREDIT BIN) карта с кредитным лимитом, какие

КредитДнепр - на горячей линии вроде бы сказали что выпускают, нужно будет проверить в отделении.
deniska
Аватар користувача
 
Повідомлень: 532
З нами з: 23.04.16
Подякував: 33 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:44

Re: Кредитная (CREDIT BIN) карта с кредитным лимитом, какие

Ощадбанк - есть кредитки, но либо если ты получаешь зарплату через их банк, либо открываешь депозит на срок минимум 6 месяцев и тогда кредитный лимит будет 15% от сумм ы депо.
deniska
Аватар користувача
 
Повідомлень: 532
З нами з: 23.04.16
Подякував: 33 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:50

  deniska написав:Альфа-банк - я уже у них спрашивал, не выпускают кредитные карты.
Идея банк - не выпускают кредитные карты.
Укргазбанк - не выпускает кредитные, т.к. все их карты являются некими универсальными "кредитно-депозитными" и не определяются по BIN вообще, так мне сказали в банке.

Универсалбанк, Укрсиб, ОПТ
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
Повідомлень: 543
З нами з: 25.04.14
Подякував: 92 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15 1, 2
Вкладчик1234 » Вів 22 жов, 2019 17:57
12 2760
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 лис, 2019 21:15
Ascetic
Finance.ua: sportbank – ще один мобільний банк
D2 » Вів 29 жов, 2019 15:24
2 306
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 жов, 2019 12:05
Savage Mind
Finance.ua: Карта в руки
D2 » П'ят 06 кві, 2018 10:11
9 5510
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 жов, 2019 09:57
MASolomko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16677)
27.11.2019 11:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.