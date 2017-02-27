|
Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 жов, 2025 00:12
Успіх написав:
Ото часи настали - вже ніхто не хоче дешевшого долара)))
Видно, що усі нахапались долара і сидять в ньому по самі помідори))
Чому? Я от 20% на депо 3 місячних тримаю в Моно. 30% - в ОВДП, решта в валюті купленої ще в 2023-2024 в середньому десь по 39.70. Готівкова та на рахунках гривня не більше 100к.
Але валюта могла на грн депо за рік теж 12% принести. Але ж не вгадаєш що там НБУ задумав, тож так. Стрьомно навіть зараз стільки в гривневих інструментах тримати , хоча всередині десь хочеться вірити що до осені 2026 більше 43.5-44 не буде, тож ОВДП і навіть депо вийдуть в плюсі.
Додано: Сер 29 жов, 2025 09:33
prodigy написав:
в МВФ працювали і працюють ідіоти
МВФ вимагає девальвації гривні, бо це на їх думку дасть більше податків в бюджет
від експортерів, а так як врожай у 2025 нижче середнього, то значного зиску не буде
а що буде? за два тижні попит на валюту зріс на 20% порівняно з вереснем,
працює мультиплікатор: почне дорожчати пальне, це потягне за собою ціни на все (головне на продукти і ліки-що для пенсіонерів і бюджетників 60-80% витрат пенсії)
депозити в банках вже не цікаві при середніх відсотках 10-11% на 3міс
тобто це по факту постріл в ногу
У України величезні соціальні зобов'язання: 10 млн пенсіонерів, виплати ВПО, військовим, держслужба і т.і. Щоб закрити все гривнею в повному обсязі, влада просто змушена буде девальвувати гривню. Те що зараз курс штучно утримується волею зілінського, через час больно вдарить по лобі, як було пісял "па 8" при Януковичу. Основна ознака штучного утримання курсу - постійний ріст цін на все в гривні при відносно сталому курсу долара
Додано: Сер 29 жов, 2025 17:13
whois2010 написав:
Основна ознака штучного утримання курсу - постійний ріст цін на все в гривні при відносно сталому курсу долара
Точно. Вот и в США цены в своих тугриках постоянно растут. Это потому, что они курс его к доллару США искусственно держат 1:1.
Додано: Сер 29 жов, 2025 18:13
whois2010 написав:
Основна ознака штучного утримання курсу - постійний ріст цін на все в гривні при відносно сталому курсу долара
соціальні зобов'язання перед незахищеною часткою населення покриваються за рахунок допомоги від ЄС (гранти)
ціни будуть рости ще більше при курсі 45(48)
за 30 років в Україні пам'ятаю тільки яблукі у 2022 по 20 грн/кг після того, як
ціни у 2021му були по 30/28опт, ще суниця була по 50, а рік до того по 75/70
стрибки курсу на користь валютним обмінникам, бо коли
курс стабільність у них майже немає роботи і маржа 10коп
Додано: Чет 30 жов, 2025 00:50
prodigy написав: Shaman написав:
це НБУ вирішив рухнути курс. цікаво на скільки й внаслідок чого - чи то вирішив погратися в сезонність? чи то пендаль від МВФ допоміг
?
в МВФ працювали і працюють ідіоти
МВФ вимагає девальвації гривні, бо це на їх думку дасть більше податків в бюджет
від експортерів, а так як врожай у 2025 нижче середнього, то значного зиску не буде
а що буде? за два тижні попит на валюту зріс на 20% порівняно з вереснем,
працює мультиплікатор: почне дорожчати пальне, це потягне за собою ціни на все (головне на продукти і ліки-що для пенсіонерів і бюджетників 60-80% витрат пенсії)
депозити в банках вже не цікаві при середніх відсотках 10-11% на 3міс
тобто це по факту постріл в ногу
умовно, треба надати Україні кредит 30млрд, вимагають девальвації
і як це міняє ситуацію-треба кредит 29,95млрд (ну це вже значно краще)
Инфляция всё равно высокая.
Я на военной ветке процитировал некоторые цифры, можете посмотреть.
Но, если не ошибаюсь, прогноз курса на конец года был то ли 45, то ли 46. Вот не помню от НБУ или Кабмина. Тем не менее, он весь год продержался в пределах 41,4-42. Да и сейчас пока за 42 далеко не ушёл. А осталось 2 месяца.
Если такой рост курса был заложен в бюджет, то не удивительно, что на 4-й квартал уже не хватало денег на выплаты военным.
