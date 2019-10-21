Кредитная (CREDIT BIN) карта с кредитным лимитом, какие банк

Всем привет, заинтересовался получением кредитной (CREDIT BIN) карты с кредитным лимитом, для бронирования (в том числе внесения страхового депозита) авто и жилья при поездках за границу. Часто прокатные фирмы за границей требуют именно кредитную карту, (не дебетную) т.е. которая определяется по BIN как кредитная. Как оказалось на практике, далеко не все украинские банки такие карты в принципе выдают.
у меня уже есть несколько дебетных карт с кредитным лимитом, но хотелось бы именно кредитную для подстраховки в специфичных странах/местах. Начал ходить по банкам. Что уже удалось узнать на сегодня:
ПУМБ и Альфа-банк - не делают карты с кредитным BIN вообще.
Кредобанк - кредитные карты выдают, но получить сам кредитный лимит пока не удалось, предлагают просто карту.
Приват - кредитная карта уже есть, но кредитный лимит мне в этом банке не дают
Аваль - кредитные карты выдают, заявка в процессе.
Подскажите кто знает, в каких еще банках есть возможность изготовления кредитных карт?
Вообще было бы круто, если бы в функционале выбора кредитных карт https://finance.ua/cards добавили фильтр типа карты - DEBIT/CREDIT.
Смысл именно в том, чтобы пользоваться деньгами банка, а не своими, и при этом чтобы карта была с кредитным BIN. Кредитка со своими деньгами у меня уже есть в Привате.