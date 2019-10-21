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Кредитная (CREDIT BIN) карта с кредитным лимитом, какие банк
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
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Додано: Вів 26 лис, 2019 23:18
Всем привет, заинтересовался получением кредитной (CREDIT BIN) карты с кредитным лимитом, для бронирования (в том числе внесения страхового депозита) авто и жилья при поездках за границу. Часто прокатные фирмы за границей требуют именно кредитную карту, (не дебетную) т.е. которая определяется по BIN как кредитная. Как оказалось на практике, далеко не все украинские банки такие карты в принципе выдают.
у меня уже есть несколько дебетных карт с кредитным лимитом, но хотелось бы именно кредитную для подстраховки в специфичных странах/местах. Начал ходить по банкам. Что уже удалось узнать на сегодня:
ПУМБ и Альфа-банк - не делают карты с кредитным BIN вообще.
Кредобанк - кредитные карты выдают, но получить сам кредитный лимит пока не удалось, предлагают просто карту.
Приват - кредитная карта уже есть, но кредитный лимит мне в этом банке не дают
Аваль - кредитные карты выдают, заявка в процессе.
Подскажите кто знает, в каких еще банках есть возможность изготовления кредитных карт?
Вообще было бы круто, если бы в функционале выбора кредитных карт https://finance.ua/cards
добавили фильтр типа карты - DEBIT/CREDIT.
Смысл именно в том, чтобы пользоваться деньгами банка, а не своими, и при этом чтобы карта была с кредитным BIN. Кредитка со своими деньгами у меня уже есть в Привате.
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deniska
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Додано: Сер 27 лис, 2019 06:38
У Привата кредитный BIN только для платных GOLD-карт (это касается карт Mastercard, по Visa не подскажу).
Таскомбанк позволяет оформить В5 с кредитным BIN — Mastercard World Contactless (ещё могут оформить и дебетовую, там другое название у неё). Оформление данной карты будет платный. Но они могут и лимит не налить
У Альфа-Банк может карта Travel кошерная, но это лучше спросить в профильной ветке.
monobank карты Mastercard выдает дебетовые. Только Visa есть с кредитным BIN, но такие карты не выпускают именные — только бомж-карты.
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MASolomko
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Додано: Сер 27 лис, 2019 10:24
Альфа-банк - я уже у них спрашивал, не выпускают кредитные карты.
Идея банк - не выпускают кредитные карты.
Укргазбанк - не выпускает кредитные, т.к. все их карты являются некими универсальными "кредитно-депозитными" и не определяются по BIN вообще, так мне сказали в банке.
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deniska
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Додано: Сер 27 лис, 2019 10:25
КредитДнепр - на горячей линии вроде бы сказали что выпускают, нужно будет проверить в отделении.
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deniska
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Додано: Сер 27 лис, 2019 10:44
Ощадбанк - есть кредитки, но либо если ты получаешь зарплату через их банк, либо открываешь депозит на срок минимум 6 месяцев и тогда кредитный лимит будет 15% от суммы депо.
Востаннє редагувалось deniska
в Сер 27 лис, 2019 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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deniska
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Додано: Сер 27 лис, 2019 10:50
deniska написав:
Альфа-банк - я уже у них спрашивал, не выпускают кредитные карты.
Идея банк - не выпускают кредитные карты.
Укргазбанк - не выпускает кредитные, т.к. все их карты являются некими универсальными "кредитно-депозитными" и не определяются по BIN вообще, так мне сказали в банке.
Универсалбанк, Укрсиб, ОПТ
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Son of Sun
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Додано: Сер 27 лис, 2019 13:25
Укрсиб - узнал, да дают карты с кредитным BIN, но надо быть клиентом банка не менее 1 месяца. Дадут ли лимит, будет видно. Что же, попробуем.
Таскомбанк - тоже дают кредитные карты, буду пробовать получить.
Универсалбанк - отправили в монобанк, там есть кредитная карта, но не именная, как уже писали выше.
ОТП - узнал, дают кредитки, тоже буду пробовать получить.
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deniska
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:27
deniska написав:
Укрсиб - узнал, да дают карты с кредитным BIN, но надо быть клиентом банка не менее 1 месяца. Дадут ли лимит, будет видно. Что же, попробуем.
Таскомбанк - тоже дают кредитные карты, буду пробовать получить.
Универсалбанк - отправили в монобанк, там есть кредитная карта, но не именная, как уже писали выше.
ОТП - узнал, дают кредитки, тоже буду пробовать получить.
При походе в отделение сказали, что укрсиб не выдает кредитки ФОПам.
А-банк - не выпускает кредитки, только дебетные.
Таскомбанк - кредитную карту дали, но лимит не налили
ОТП - надо быть ФОПом не менее двух лет, зайду к ним через пол-годика
Укрэксимбанк - вроде бы делают, но только карты премиального сегмента... в общем надо еще узнавать дополнительно при личном посещении отдела, занимающегося премиум-сегментом.
Еще вроде бы КредитДнепр дает кредитки, но пока им не подходят мои доки.
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deniska
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Додано: Суб 30 лис, 2019 00:03
deniska написав:
Укрсиб - узнал, да дают карты с кредитным BIN, но надо быть клиентом банка не менее 1 месяца. Дадут ли лимит, будет видно. Что же, попробуем.
Таскомбанк - тоже дают кредитные карты, буду пробовать получить.
Универсалбанк - отправили в монобанк, там есть кредитная карта, но не именная, как уже писали выше.
ОТП - узнал, дают кредитки, тоже буду пробовать получить.
В Универсале откройте депозит, выдадут карту, которая пробивается как кредитная, но без лимита.
Какие есть у Моно кредитки? Платины и железки?
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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Son of Sun
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Додано: Суб 30 лис, 2019 00:13
deniska написав:
Вообще было бы круто, если бы в функционале выбора кредитных карт https://finance.ua/cards
добавили фильтр типа карты - DEBIT/CREDIT.
цінна ідея, напишіть ПП модератору, наприклад ІРИНі
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greenozon
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