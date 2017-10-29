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Кредитная (CREDIT BIN) карта с
кредитным лимитом, какие банк

Кредитная (CREDIT BIN) карта с кредитным лимитом, какие банк
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 22:02

  antey718 написав:номер то у карты есть, просто он не выбит на самой карте. Вообще меньше слушайте что говорят на горячей линии, там далеко не самые квалифицированные специалисты :), если нужны нюансы по карте альфы, задайте вопрос на официальной ветке, там есть оф. представитель, довольно грамотно и оперативно отвечает на все вопросы.

все. они меня убили :) они в упор не понимают разницы между "у карты нет номера" и "на карте не выбит номер". это жесть.
deniska
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 08:42

Re: Кредитная (CREDIT BIN) карта с кредитным лимитом, какие

Внезапно выяснилось что карты Visa КоКо дебит 400090 и Белая Монобанка 444111 имеют кредитный бин (во всех бинчекерах которыми я проверял). Белая ещё и Платинум что позволяет пользоваться акцией Убера.
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707 (UK cards for £ or € current accounts). Форвард||банк http://lx4.me/c/8X1vpop2 Монобанк https://monobank.ua/r/CNfzNe
vitaliy_berdinskikh
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