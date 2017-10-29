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Кредитная (CREDIT BIN) карта с кредитным лимитом, какие банк
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 06 гру, 2019 22:02
antey718 написав:
номер то у карты есть, просто он не выбит на самой карте. Вообще меньше слушайте что говорят на горячей линии, там далеко не самые квалифицированные специалисты
, если нужны нюансы по карте альфы, задайте вопрос на официальной ветке, там есть оф. представитель, довольно грамотно и оперативно отвечает на все вопросы.
все. они меня убили
они в упор не понимают разницы между "у карты нет номера" и "на карте не выбит номер". это жесть.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 08:42
Внезапно выяснилось что карты Visa КоКо дебит 400090 и Белая Монобанка 444111 имеют кредитный бин (во всех бинчекерах которыми я проверял). Белая ещё и Платинум что позволяет пользоваться акцией Убера.
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707 (UK cards for £ or € current accounts). Форвард||банк http://lx4.me/c/8X1vpop2 Монобанк https://monobank.ua/r/CNfzNe
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Додано: Пон 20 січ, 2020 10:55
На днях получал заказанные платёжные карты (КдВ и Уни) Mastercard от ПриватБанка с индивидуальным дизайном и фото, как КдВ, так и Уни, — получил с кредитным BIN'ом — 5363 5420. Надписи debit нигде не было.
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MASolomko
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Додано: Пон 20 січ, 2020 13:06
MASolomko написав:
На днях получал заказанные платёжные карты (КдВ и Уни) Mastercard от ПриватБанка с индивидуальным дизайном и фото, как КдВ, так и Уни, — получил с кредитным BIN'ом — 5363 5420. Надписи debit нигде не было.
Есть у меня такие карты давно
К сожалению приват мне не наливает кредитный лимит по ним.
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