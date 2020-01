Кредитная (CREDIT BIN) карта с кредитным лимитом, какие банк

Додано: Пон 20 січ, 2020 08:42

Внезапно выяснилось что карты Visa КоКо дебит 400090 и Белая Монобанка 444111 имеют кредитный бин (во всех бинчекерах которыми я проверял). Белая ещё и Платинум что позволяет пользоваться акцией Убера.