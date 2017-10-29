Кредитная (CREDIT BIN) карта с кредитным лимитом, какие банк

antey718 написав:номер то у карты есть, просто он не выбит на самой карте. Вообще меньше слушайте что говорят на горячей линии, там далеко не самые квалифицированные специалисты , если нужны нюансы по карте альфы, задайте вопрос на официальной ветке, там есть оф. представитель, довольно грамотно и оперативно отвечает на все вопросы.
все. они меня убили они в упор не понимают разницы между "у карты нет номера" и "на карте не выбит номер". это жесть.
Внезапно выяснилось что карты Visa КоКо дебит 400090 и Белая Монобанка 444111 имеют кредитный бин (во всех бинчекерах которыми я проверял). Белая ещё и Платинум что позволяет пользоваться акцией Убера.
Mind the gap.
UK картки Monese в £ та € з кодом VITAL707monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
UK адрес з кодом REF32426client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
На днях получал заказанные платёжные карты (КдВ и Уни) Mastercard от ПриватБанка с индивидуальным дизайном и фото, как КдВ, так и Уни, — получил с кредитным BIN'ом — 5363 5420. Надписи debit нигде не было.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
MASolomko написав:На днях получал заказанные платёжные карты (КдВ и Уни) Mastercard от ПриватБанка с индивидуальным дизайном и фото, как КдВ, так и Уни, — получил с кредитным BIN'ом — 5363 5420. Надписи debit нигде не было.
Есть у меня такие карты давно К сожалению приват мне не наливает кредитный лимит по ним.
vitaliy_berdinskikh странно, мы вот именно с такой же целью как и у автора оформляли карту монобанка (для оренды авто за границей) и уточнили - нужна именно BIN CREDIT карта. Они ответили - дадада конечно. Получили черную карту 444 111 И по бинчекеру она бьется как DEBIT WTF ???
Поскольку толком не известно где все эти бинчекеры берут свои данные результату может не соответствовать тому что у себя проверит прокатчик. Ещё момент: на некоторых картах прямо написано Debit или Credit.
К слову еще одно дополенние: дебетовая карта Visa Platinum 404170 которую ПУМБ открывает ФОП-ам тоже бьется как Credit.
Mind the gap.
UK картки Monese в £ та € з кодом VITAL707monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
UK адрес з кодом REF32426client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426