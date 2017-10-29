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Кредитная (CREDIT BIN) карта с
кредитным лимитом, какие банк

Кредитная (CREDIT BIN) карта с кредитным лимитом, какие банк
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 22:02

  antey718 написав:номер то у карты есть, просто он не выбит на самой карте. Вообще меньше слушайте что говорят на горячей линии, там далеко не самые квалифицированные специалисты :), если нужны нюансы по карте альфы, задайте вопрос на официальной ветке, там есть оф. представитель, довольно грамотно и оперативно отвечает на все вопросы.

все. они меня убили :) они в упор не понимают разницы между "у карты нет номера" и "на карте не выбит номер". это жесть.
deniska
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 08:42

Re: Кредитная (CREDIT BIN) карта с кредитным лимитом, какие

Внезапно выяснилось что карты Visa КоКо дебит 400090 и Белая Монобанка 444111 имеют кредитный бин (во всех бинчекерах которыми я проверял). Белая ещё и Платинум что позволяет пользоваться акцией Убера.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 10:55

Re: Кредитная (CREDIT BIN) карта с кредитным лимитом, какие

На днях получал заказанные платёжные карты (КдВ и Уни) Mastercard от ПриватБанка с индивидуальным дизайном и фото, как КдВ, так и Уни, — получил с кредитным BIN'ом — 5363 5420. Надписи debit нигде не было.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:06

  MASolomko написав:На днях получал заказанные платёжные карты (КдВ и Уни) Mastercard от ПриватБанка с индивидуальным дизайном и фото, как КдВ, так и Уни, — получил с кредитным BIN'ом — 5363 5420. Надписи debit нигде не было.

Есть у меня такие карты давно :) К сожалению приват мне не наливает кредитный лимит по ним.
deniska
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 22:02

vitaliy_berdinskikh
странно, мы вот именно с такой же целью как и у автора оформляли карту монобанка (для оренды авто за границей) и уточнили - нужна именно BIN CREDIT карта. Они ответили - дадада конечно.
Получили черную карту 444 111
И по бинчекеру она бьется как DEBIT
WTF ???
Nogiveup
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 19:24

Nogiveup

Тут https://www.bincodes.com/bin-checker/ говорит что кредит.

Поскольку толком не известно где все эти бинчекеры берут свои данные результату может не соответствовать тому что у себя проверит прокатчик. Ещё момент: на некоторых картах прямо написано Debit или Credit.

К слову еще одно дополенние: дебетовая карта Visa Platinum 404170 которую ПУМБ открывает ФОП-ам тоже бьется как Credit.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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