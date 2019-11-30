Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...

safonovstanislav написав:

..........Сейчас двери Европы открыты. Любой может сесть на автобус, проехаться через несколько стран и выбрать себе идеальную страну для жизни. Нет никакого смысла жить там, где не нравится.Я как раз и ездил несколько раз по Европе, в поисках страны для переезда из Украины, т. к. надоела постоянная нестабильность в стране. После чего понял, что Евросоюз - не лучшее место для жизни. Намного интереснее выглядят страны за пределами Евросоюза, например, Герцеговина или Албания. Или, если брать совсем далёкие страны не в Европе, то, например, Таиланд. Если бы где-то прям сильно понравилось, меня бы в Украине уже не было. Тем более, никакой собственности у меня нет. Собрал вещи, и вперёд.