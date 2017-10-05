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Смертный грех- снял наличными

Смертный грех- снял наличными
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:27

Смертный грех- снял наличными

Почему все говорят, что снимать наличными в банкомате, лимитные деньги нельзя ? Что там за такие страшные условия ?
И что делать, если снял ? :?
pokutny1980
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:43

  pokutny1980 написав:Почему все говорят, что снимать наличными в банкомате, лимитные деньги нельзя ? Что там за такие страшные условия ?
И что делать, если снял ? :?

Можно и нужно, если вы хотите поддержать банк комиссией за снятие кредитных средств а потом и начисленными процентами.
Впрочем, есть кредитные карты, по которым бесплатное снятие кредитных денег в банкомате, они собственно для того и существуют, кеш кредит и кредитка в одном флаконе
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:02

  Faceless написав:
  pokutny1980 написав:Почему все говорят, что снимать наличными в банкомате, лимитные деньги нельзя ? Что там за такие страшные условия ?
И что делать, если снял ? :?

Можно и нужно, если вы хотите поддержать банк комиссией за снятие кредитных средств а потом и начисленными процентами.
Впрочем, есть кредитные карты, по которым бесплатное снятие кредитных денег в банкомате, они собственно для того и существуют, кеш кредит и кредитка в одном флаконе
А если я снял с карты Приватбанк "универсальная"... Это опасно ? Приватбанку можно доверят или так насчитает что я потом всю жизнь на одни проценты буду работать ? :P
pokutny1980
 
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