Сибарит написав:Нас ещё в советской школе (или институте, уже не помню) учили, что девальвация - это средство перераспределения капитала в государстве. Хорошо прогнозируемая девальвация эту роль выполняет крайне плохо. Для плавного и прогнозируемого перераспределения существуют налоги.
С этой точки зрения всё правильно. Но для бизнеса в стране плохо. В советской школе вряд ли. Или в ваше время уже изучали экономику капитализма?
А если нет? Почему именно такой? https://ru.tradingeconomics.com/ukraine/money-supply-m0 от января 2022 до сентября 2025 даёт 835 / 584 = +43% Курс в январе, допустим, даже 28 (хотя это уже вздутый паникой от российских "учений"). Значит сейчас должен быть 40. И это я ещё не учитывал, что доллар 2025 заметно полегче доллара 2021. Выходит, что даже лишку девальвировали? Почему оно было ступеньками - это отдельная песня и в общем дело прошлое.
Дело житейское. На самом деле и этот объём влияет на курс очень косвенно. Ну вывели из депозитов/ОВГЗ в кэш. Это не значит, что ломанулись на него доллары скупать. А заранее задирать курс на случай вдруг кинутся - это такое себе. Так-то и девал к доллару за последний месяц был. Только на 2%, а не на 6. Но и доллар к CHF на пару процентов подупал. К чему должен быть девал и почему вообще должен - дело тёмное. Может и надо, чтобы сало осталось за те же 8$, а в гривнах стало побольше, если сейчас выглядит не солидно.