Про це міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов написав на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст В Україні зібрали рекордний урожай соняшнику.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 09:29
В Україні зібрали рекордний урожай соняшнику
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні зібрали рекордний урожай соняшнику.
Додано: Пон 02 гру, 2019 09:29
вот только цены на масло в рознице превышают цены в некоторых странах ЕС
и это при том, что от 90 % выработки идёт на экспорт и Украина 1-й в мире экспортёр этого товара :-(
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