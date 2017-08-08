Акції від Укргазбанку

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Планета Кіно. -15% на квитки на сайті «Планета Кіно»
Період дії: 10.02.22-08.03.22
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Kontramarka.ua. -10% на квитки від Kontramarka.ua
Період дії: 10.02.22-08.03.22
Шопінг (покупки та подарунки):
OKWINE. -10% на товари власного імпорту в мережі OKWINE
Період дії: 10.02.22-08.03.22
Bomond. -30% на всі покупки у мережі Bomond
Період дії: 10.02.22-08.03.22
Ресторанна колекція:
La Famiglia. Безкоштовна доставка та смачний комплімент в мережі ресторанів La Famiglia
Період дії: 10.02.22-31.12.22
Bulldozer Group. Смачний комплімент в мережі ресторанів Bulldozer Group
Період дії: 10.02.22-31.12.22
Lucky Restaurant Vinotheque. Смачний комплімент від шефа в ресторані Lucky Restaurant Vinotheque
Період дії: 10.02.22-31.12.22
Kyiv Food Market. -10% на все меню та безкоштовний вхід у лаунж-зону Kyiv Food Market
Період дії: 10.02.22-10.06.22
Пропозиція діє для карток Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite, Visa Platinum Business.