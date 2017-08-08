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Акції від Укргазбанку

Акції від Укргазбанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:13

Акція «Даруйте любов з Visa»

Наближаються найромантичніші свята року – День закоханих і Міжнародний жіночий день.

З вашою преміальною карткою Visa від АБ «УКРГАЗБАНК» ви зможете обрати спеціальні пропозиції, щоб здійснити мрії дорогих людей, зробити приємне собі та наповнити кожну мить любов’ю!

Порадуйте близьких вишуканими подарунками з Visa та АБ «УКРГАЗБАНК»!

Планета Кіно. -15% на квитки на сайті «Планета Кіно»

Період дії: 10.02.22-08.03.22

Qatar Airways. До -10% на авіаквитки Qatar Airways з Одеси

Період дії: 10.02.22-31.08.22

Backstage. -7% на всі послуги в мережі салонів Backstage
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SkyUp Airlines. Кешбек 10% при оплаті квитків SkyUp Airlines
Період дії: 10.02.22-08.03.22

Kontramarka.ua. -10% на квитки від Kontramarka.ua
Період дії: 10.02.22-08.03.22

Шопінг (покупки та подарунки):

OKWINE. -10% на товари власного імпорту в мережі OKWINE
Період дії: 10.02.22-08.03.22

Bomond. -30% на всі покупки у мережі Bomond
Період дії: 10.02.22-08.03.22

Ресторанна колекція:

La Famiglia. Безкоштовна доставка та смачний комплімент в мережі ресторанів La Famiglia
Період дії: 10.02.22-31.12.22

Bulldozer Group. Смачний комплімент в мережі ресторанів Bulldozer Group
Період дії: 10.02.22-31.12.22

Lucky Restaurant Vinotheque. Смачний комплімент від шефа в ресторані Lucky Restaurant Vinotheque
Період дії: 10.02.22-31.12.22

Kyiv Food Market. -10% на все меню та безкоштовний вхід у лаунж-зону Kyiv Food Market
Період дії: 10.02.22-10.06.22

Пропозиція діє для карток Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite, Visa Platinum Business.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/ ... bov_z_visa
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Повідомлень: 2586
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 10:50

Акція «10 % знижки на перегляд фільму «Найкращі вихідні»

Із 3 лютого 2022 року завітайте до кінотеатрів Multiplex та придбайте квитки у касах кінотеатрів на перегляд фільму «Найкращі вихідні» зі знижкою 10 % від Mastercard.

Щоб скористатися пропозицією:

завітайте до кас кінотеатрів Multiplex;
обирайте сеанс фільму «Найкращі вихідні»;
повідомте касиру кінотеатру про оплату карткою Mastercard®;
отримайте знижку 10 % на квитки.
Акція діє з 3 лютого 2022 року до завершення демонстрації фільму «Найкращі вихідні» у кінотеатрах Multiplex. Акція діє на місця категорії Good та SuperLux в усіх кінотеатрах Multiplex, окрім «ЦУМ» (Київ), «Караван» (Київ), «Промінь» (Луцьк), «Любава» (Черкаси), «Дніпро Плаза» (Черкаси)
https://multiplex.ua/ru/promotion/334
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Повідомлень: 2586
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 10:51

Особливі пропозиції онлайн-шопінгу для держателів карток

Отримуйте приємні знижки разом з картами Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК».

SPA – знижка 20%
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Grow Gorgeous – знижка 25%
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https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... -2022.html
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Повідомлень: 2586
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 14:20

Акція «Вигравати пальне щотижня – WOGОНЬ»

Вигравати пальне щотижня – WOGОНЬ

Заправитись якісним пальним, смачно поїсти й випити найкавовішої кави – на WOG можна все. А ще можна виграти 60 літрів якісного пального від WOG та Visa!

Що потрібно зробити, щоб стати учасником розіграшу:

заправитися на АЗК WOG від 10л із карткою PRIDE;
розрахуватися карткою Visa від АБ «УКРГАЗБАНК» на терміналі самообслуговування WOG PAY BOX.
Щотижня WOG разом із Visa та АБ «УКРГАЗБАНК» даруватиме 60л якісного пального 5 переможцям. Більше заправок – більше шансів на виграш.

Обирати переможців буде сервіс-рандомайзер щочетверга о 15:00 у період із 24.02 до 14.04. Результати будуть оголошені на офіційній сторінці @azkwog в Instagram Stories.

Період дії акції: з 16 лютого до 12 квітня 2022 року.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/13037-
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Повідомлень: 2586
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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