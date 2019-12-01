Милованов: Курс долара по 24 гривні - нова реальність...

Додано: Сер 04 гру, 2019 15:58

sumy4 написав: закономерный вопрос, где дефляция??? Хотя бы процентов на 8-10%??? закономерный вопрос, где дефляция??? Хотя бы процентов на 8-10%???

Дефляция есть. Идёте на рынок, спрашиваете, почём телефон. Вам называют цену, например $700, можно валютой, можно гривной по курсу. Это и есть дефляция, т. к. цена в гривне упала. И так любой товар. Вам просто скажут цену в долларе. Курс для продавца не важен, т. к. после каждой продажи, если оплата в гривне, продавец бежит к валютчику менять полученные гривны на валюту.Это на рынках. В магазинах наличные доллары у вас не примут, но сделают "скидку" в зависимости от курса.У нас всё привязано к курсу валют. Даже хлеб будет дешеветь со временем. Так что, наслаждаемся, поживём какое-то время, пока не придёт время отдавать набираемые долги