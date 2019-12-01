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Милованов: Курс долара по 24 гривні - нова реальність...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 гру, 2019 20:14
safonovstanislav написав: sena_2008atp написав:
От чего гражданам стало лучше?Цены на импортные товары не уменьшились ни на копейку,такие же,как и при курсе 27.
Уменьшатся. В страну реально выливается валюта, которую меняют на гривну, на которую скупают госдолги. Вот, когда пойдёт обратный процесс, через 5 лет, украинцам будет очень несладко.
К тому времени много воды утечет да и людей останется наперечет.
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Додано: Сер 04 гру, 2019 07:25
История всегда повторяется, страдают лишь те у кого память короткая...
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Додано: Сер 04 гру, 2019 07:30
Определенные факторы - это пирамида ОВГЗ!
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Додано: Сер 04 гру, 2019 09:06
а шо это за xep такой, мыловаров?
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PV
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Додано: Сер 04 гру, 2019 09:14
Новая реальность это до скольки прыгнет курс когда ОВГЗ станут продавать, 30, 50, 100? В интересное время живём.
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Додано: Сер 04 гру, 2019 10:21
PV написав:
а шо это за xep такой, мыловаров?
Леню Космоса помните?
Это явно его сын или дальний родственник.
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Додано: Сер 04 гру, 2019 11:00
katso написав: sumy4 написав:
по факту збільшення цін все у доларарах
Ээээ, валюта страны называется гривна - какое нам дело до этих цен в долларах
Нам не должно быть относительно немного до этого дела, но если нациальная валюта укрепилась на 15% за год, закономерный вопрос, где дефляция??? Хотя бы процентов на 8-10%??? Не знаете, я тоже не знаю, и этот министр тем более не знает. А вместо нее имеем инфляцию 6,5%, тут что-то явно не так..., а этот министр эту проблему ещё пытается преподнести в виде достижения...
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sumy4
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Додано: Сер 04 гру, 2019 12:48
Как то все мутно .....
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Додано: Сер 04 гру, 2019 13:01
Напомнило страшилки Гонтаревой: "Кто купит доллар по 13, сильно пожалеет!"
И действительно, пожалели те, кто его мало купил в конце 2014-го, уже через пару месяцев курс вырос до 30+.
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Додано: Сер 04 гру, 2019 15:58
sumy4 написав:
закономерный вопрос, где дефляция??? Хотя бы процентов на 8-10%???
Дефляция есть. Идёте на рынок, спрашиваете, почём телефон. Вам называют цену, например $700, можно валютой, можно гривной по курсу. Это и есть дефляция, т. к. цена в гривне упала. И так любой товар. Вам просто скажут цену в долларе. Курс для продавца не важен, т. к. после каждой продажи, если оплата в гривне, продавец бежит к валютчику менять полученные гривны на валюту.
Это на рынках. В магазинах наличные доллары у вас не примут, но сделают "скидку" в зависимости от курса.
У нас всё привязано к курсу валют. Даже хлеб будет дешеветь со временем. Так что, наслаждаемся, поживём какое-то время, пока не придёт время отдавать набираемые долги
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safonovstanislav
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