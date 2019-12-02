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Платіжка може знизитися
на 30%: що пропонує Кабмін

Платіжка може знизитися на 30%: що пропонує Кабмін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 17:15

Платіжка може знизитися на 30%: що пропонує Кабмін

Пропонуємо до обговорення:
Як зазначив Гончарук, більше 60% у платіжці багатоквартирного будинку - це тепло і гаряча вода.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 17:15

сколько не утепляй если внутри не топят то холодищи не избежать
alekc_sizov
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