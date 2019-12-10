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Платіжка може знизитися
на 30%: що пропонує Кабмін

Платіжка може знизитися на 30%: що пропонує Кабмін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 19:03

Гений ! Ёпте
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 00:07

  olegpm16 написав:Какая разница как утеплено, если подача в дом и квартиру не регулируется. За кого он украинцев держит?

че ві ноете епоха бедности закончилась , вам же зеленский сказал
так что платите
denkauk
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:16

Для того чтобы уменьшилсь платежки нжно посадить Ахмета и ннационализировать ДТЕК за незаконное обогащение, монополиию и тт.д и т.д.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 18:19

  blueiceua написав:Для того чтобы уменьшилсь платежки нжно посадить Ахмета и ннационализировать ДТЕК за незаконное обогащение, монополиию и тт.д и т.д.

зеленский уже електроенергию из россии закупает
и через коломойского вам продает
при чем тут ахметов?
denkauk
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:13

Re: смысл

  Watcher написав:Вынуждены всю зиму сидеть с открытыми окнами. Вот прямо сейчас в комнате +25 и открыто окно. Как вам такая энергоэффективность? Прикрутить возможности нет, т.к. общий счетчик тепла на дом и в отдельно взятой квартире это не имеет никакого смысла.

Прикрутить вместо сидения с открытыми окнами! от же ж народ..
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:26

  sal написав:
  Watcher написав:Вынуждены всю зиму сидеть с открытыми окнами. Вот прямо сейчас в комнате +25 и открыто окно. Как вам такая энергоэффективность? Прикрутить возможности нет, т.к. общий счетчик тепла на дом и в отдельно взятой квартире это не имеет никакого смысла.

Прикрутить вместо сидения с открытыми окнами! от же ж народ..

Так уплочено же!(с) </сарказм>
Востаннє редагувалось _hunter в Сер 11 гру, 2019 16:51, всього редагувалось 1 раз.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:49

Re: тепло

  _hunter написав:уплочено же

Ну и что. Связи нет.
Вы берете/потребляете столько, скольно нужно для комфортного проживания.
"Надкусывать" отапливая улицу неразумно.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:52

  sal написав:
  _hunter написав:уплочено же

Ну и что. Связи нет.
Вы берете/потребляете столько, скольно нужно для комфортного проживания.
"Надкусывать" отапливая улицу неразумно.

Добавил тег "сарказм" -- думал он там и так легко читается... :oops:
_hunter
 
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