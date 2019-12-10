|
|
|
Платіжка може знизитися на 30%: що пропонує Кабмін
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 07 гру, 2019 19:03
Гений ! Ёпте
-
anton_gms
-
-
- Повідомлень: 753
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 гру, 2019 00:07
olegpm16 написав:
Какая разница как утеплено, если подача в дом и квартиру не регулируется. За кого он украинцев держит?
че ві ноете епоха бедности закончилась , вам же зеленский сказал
так что платите
-
denkauk
-
-
- Повідомлень: 13
- З нами з: 24.09.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 гру, 2019 14:16
Для того чтобы уменьшилсь платежки нжно посадить Ахмета и ннационализировать ДТЕК за незаконное обогащение, монополиию и тт.д и т.д.
-
blueiceua
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 794
- З нами з: 09.04.19
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 гру, 2019 18:19
blueiceua написав:
Для того чтобы уменьшилсь платежки нжно посадить Ахмета и ннационализировать ДТЕК за незаконное обогащение, монополиию и тт.д и т.д.
зеленский уже електроенергию из россии закупает
и через коломойского вам продает
при чем тут ахметов?
-
denkauk
-
-
- Повідомлень: 13
- З нами з: 24.09.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 гру, 2019 16:13
Watcher написав:
Вынуждены всю зиму сидеть с открытыми окнами. Вот прямо сейчас в комнате +25 и открыто окно. Как вам такая энергоэффективность? Прикрутить возможности нет, т.к. общий счетчик тепла на дом и в отдельно взятой квартире это не имеет никакого смысла.
Прикрутить вместо сидения с открытыми окнами! от же ж народ..
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3603
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 719 раз.
- Подякували: 281 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 гру, 2019 16:26
sal написав: Watcher написав:
Вынуждены всю зиму сидеть с открытыми окнами. Вот прямо сейчас в комнате +25 и открыто окно. Как вам такая энергоэффективность? Прикрутить возможности нет, т.к. общий счетчик тепла на дом и в отдельно взятой квартире это не имеет никакого смысла.
Прикрутить вместо сидения с открытыми окнами! от же ж народ..
Так уплочено же!(с) </сарказм>
Востаннє редагувалось _hunter
в Сер 11 гру, 2019 16:51, всього редагувалось 1 раз.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 1358
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 гру, 2019 16:49
_hunter написав:
уплочено же
Ну и что. Связи нет.
Вы берете/потребляете столько, скольно нужно для комфортного проживания.
"Надкусывать" отапливая улицу неразумно.
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3603
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 719 раз.
- Подякували: 281 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 гру, 2019 16:52
sal написав: _hunter написав:
уплочено же
Ну и что. Связи нет.
Вы берете/потребляете столько, скольно нужно для комфортного проживания.
"Надкусывать" отапливая улицу неразумно.
Добавил тег "сарказм" -- думал он там и так легко читается...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 1358
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|