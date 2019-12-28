Платіжка може знизитися на 30%: що пропонує Кабмін

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 22:45

  darkangel написав:
  Watcher написав:У нас в Академгородке в Киеве топят так, что руку на батарее невозможно удержать. Да, дом утеплен, все окна имеют двойные стеклопакеты. Вынуждены всю зиму сидеть с открытыми окнами. Вот прямо сейчас в комнате +25 и открыто окно. Как вам такая энергоэффективность? Прикрутить возможности нет, т.к. общий счетчик тепла на дом и в отдельно взятой квартире это не имеет никакого смысла.
Говорили, писали им - все без толку. Гениальная отписка была один раз: это вам жарко, а старики мерзнут в своих старых квартирах со старыми окнами и жалуются, что батареи еле теплые. Замкнутый круг, увы.


Вы идиот/ка. Поставте регуляторы на батареи. Причём тут регулирование на входе в дом? На каждом этаже происходит отбор тепла и когда вы открываете окна вы отбираете сверх необходимого и выпускаете в космос. Ставите регулятор, отбираете столько сколько нужно и никто не будет задыхаться на верхних и мерзнуть на нижних. Дом отбирает столько тепла из городской сети сколько может рассеять. И когда очередной двоечник по физике открывает окно он всем увеличивает счёт за отопление.


є простіший спосіб - накинути на батарею ковдру чи щось подібне.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 22:47

  wild.tomcat написав:
  darkangel написав:
  Watcher написав:У нас в Академгородке в Киеве топят так, что руку на батарее невозможно удержать. Да, дом утеплен, все окна имеют двойные стеклопакеты. Вынуждены всю зиму сидеть с открытыми окнами. Вот прямо сейчас в комнате +25 и открыто окно. Как вам такая энергоэффективность? Прикрутить возможности нет, т.к. общий счетчик тепла на дом и в отдельно взятой квартире это не имеет никакого смысла.
Говорили, писали им - все без толку. Гениальная отписка была один раз: это вам жарко, а старики мерзнут в своих старых квартирах со старыми окнами и жалуются, что батареи еле теплые. Замкнутый круг, увы.


Вы идиот/ка. Поставте регуляторы на батареи. Причём тут регулирование на входе в дом? На каждом этаже происходит отбор тепла и когда вы открываете окна вы отбираете сверх необходимого и выпускаете в космос. Ставите регулятор, отбираете столько сколько нужно и никто не будет задыхаться на верхних и мерзнуть на нижних. Дом отбирает столько тепла из городской сети сколько может рассеять. И когда очередной двоечник по физике открывает окно он всем увеличивает счёт за отопление.


є простіший спосіб - накинути на батарею ковдру чи щось подібне.

Безусловно. Если уже все построено и ремонта не предвидится, то проще всего накинуть что-то. И бесплатно и эффективно.
darkangel
 
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  #<123
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