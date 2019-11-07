Арештоване WiFi-обладнання в Київському метро виставлено...
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Додано: Пон 09 гру, 2019 10:24
Пропонуємо до обговорення:
Виконавча служба Мін'юсту продає на електронному майданчику OpenMarket державного підприємства СЕТАМ 569 позицій арештованого WiFi-обладнання за стартовою ціною 7,28 млн грн.
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Арештоване WiFi-обладнання в Київському метро виставлено на торги
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R2
Робот новин
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Додано: Пон 09 гру, 2019 10:25
Еще мониторы из вагонов продали бы. больше пользы будет
sal
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Додано: Пон 09 гру, 2019 10:40
Рискну предположить, что в цену оборудования уже включена огромная сумма откатов, и оборудование по такой цене никому не нужно.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Додано: Пон 09 гру, 2019 14:08
Походу у киевского метро как и у всей украины из активов остались только кредиты кредиты и еще раз кредиты.
Выход только один -послать всех кредиторов
blueiceua
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Додано: Пон 09 гру, 2019 15:12
blueiceua написав:
остались только кредиты кредиты и еще раз кредиты.
Выход только один -послать всех кредиторов
еще управленцы остались
купили, а ладу дать не смогли
sal
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Додано: Пон 09 гру, 2019 15:20
zloy_ukr написав:
Рискну предположить, что в цену оборудования уже включена огромная сумма откатов, и оборудование по такой цене никому не нужно.
и 62% по комунальным пикникам
https://www.g-news.com.ua/forum_smf/ind ... ic=14292.0 https://biz.liga.net/all/telekom/articl ... ani-krakha http://fidobank.ua/news/223_kompaniya_
«fidomobayl»_pobedila_v_konkurse_na_stroitelstvo_v_kievskom_metro_seti_wi-fi.html
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Додано: Пон 09 гру, 2019 16:18
Феерично - вместо созидания продолжается разрушение
papazina
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