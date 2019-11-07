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Арештоване WiFi-обладнання в
Київському метро виставлено...

Арештоване WiFi-обладнання в Київському метро виставлено...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 10:24

Арештоване WiFi-обладнання в Київському метро виставлено...

Пропонуємо до обговорення:
Виконавча служба Мін'юсту продає на електронному майданчику OpenMarket державного підприємства СЕТАМ 569 позицій арештованого WiFi-обладнання за стартовою ціною 7,28 млн грн.

Дивися повний текст Арештоване WiFi-обладнання в Київському метро виставлено на торги.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 10:25

Еще мониторы из вагонов продали бы. больше пользы будет
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 10:40

Рискну предположить, что в цену оборудования уже включена огромная сумма откатов, и оборудование по такой цене никому не нужно.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:08

Походу у киевского метро как и у всей украины из активов остались только кредиты кредиты и еще раз кредиты.
Выход только один -послать всех кредиторов
blueiceua
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:12

Re: остаточная начальная стоимость с откатом

  blueiceua написав:остались только кредиты кредиты и еще раз кредиты.
Выход только один -послать всех кредиторов

еще управленцы остались
купили, а ладу дать не смогли
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:20

  zloy_ukr написав:Рискну предположить, что в цену оборудования уже включена огромная сумма откатов, и оборудование по такой цене никому не нужно.

и 62% по комунальным пикникам :wink: https://www.g-news.com.ua/forum_smf/ind ... ic=14292.0
https://biz.liga.net/all/telekom/articl ... ani-krakha
http://fidobank.ua/news/223_kompaniya_«fidomobayl»_pobedila_v_konkurse_na_stroitelstvo_v_kievskom_metro_seti_wi-fi.html
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Феерично - вместо созидания продолжается разрушение
papazina
 
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