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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 лис, 2021 19:33
ingtrans написав:
Уже видно в счетах, но пока в обработке. Всё чётенко - 30%.
І за кредитні і за свої капнуло?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 30 лис, 2021 19:34
Квесторе_поверніться написав: ingtrans написав:
Уже видно в счетах, но пока в обработке. Всё чётенко - 30%.
І за кредитні і за свої капнуло?
У меня только кредитные.
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ingtrans
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Додано: Вів 30 лис, 2021 19:57
mustbe написав: Vorlon написав:
сколько обычных покупателей знает что такое дата проведения по счёту
А какую банку это останавливало при попытке кидка ?
Но всё же не стоит доходить до маразма. Чёрная пятница в среду или вторник (или ещё в какой день) - серьёзно? Я конечно понимаю, что не у всех логика присутствует и мнение каких-то идиотов с горячей линии важнее...
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Додано: Вів 30 лис, 2021 19:58
Квесторе_поверніться написав: ingtrans написав:
Уже видно в счетах, но пока в обработке. Всё чётенко - 30%.
І за кредитні і за свої капнуло?
За свои двойные капнули.
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Додано: Вів 30 лис, 2021 20:11
extreme_lviv_ua написав:
Хороша була програма, як завжди П — покращення
хорошая, но видно что без ресурсов, плыло как плыло,
остался только валютообмен, малоудобный (
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cohan
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Додано: Вів 30 лис, 2021 22:08
cohan
"На жаль, акція не мала значного попиту, а участь у ній була недостатньо зручною."
Рука-лицо.
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Додано: Сер 01 гру, 2021 10:12
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Додано: Сер 01 гру, 2021 10:39
Всем пришло правильно? У меня по одной карте за красоту пришло,а за здоровье (аптеки) нет
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