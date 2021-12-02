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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 306307308309>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
9
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 19:29

  Пансер написав:Можливо тут кешбек програма закрилася, або буде оновлення:
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=5500
Хороша була програма, як завжди П — покращення :(
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 19:33

  ingtrans написав:Уже видно в счетах, но пока в обработке. Всё чётенко - 30%.

І за кредитні і за свої капнуло?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 19:34

  Квесторе_поверніться написав:
  ingtrans написав:Уже видно в счетах, но пока в обработке. Всё чётенко - 30%.

І за кредитні і за свої капнуло?

У меня только кредитные.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 19:57

  mustbe написав:
  Vorlon написав:сколько обычных покупателей знает что такое дата проведения по счёту :mrgreen:

А какую банку это останавливало при попытке кидка ?

Но всё же не стоит доходить до маразма. Чёрная пятница в среду или вторник (или ещё в какой день) - серьёзно? Я конечно понимаю, что не у всех логика присутствует и мнение каких-то идиотов с горячей линии важнее...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 19:58

  Квесторе_поверніться написав:
  ingtrans написав:Уже видно в счетах, но пока в обработке. Всё чётенко - 30%.

І за кредитні і за свої капнуло?

За свои двойные капнули.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 20:11

  extreme_lviv_ua написав:
  Пансер написав:Можливо тут кешбек програма закрилася, або буде оновлення:
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=5500
Хороша була програма, як завжди П — покращення :(


хорошая, но видно что без ресурсов, плыло как плыло,
остался только валютообмен, малоудобный (
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 22:08

cohan
"На жаль, акція не мала значного попиту, а участь у ній була недостатньо зручною."
Рука-лицо. :shock:
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 22:12

  ukrprom2014 написав:
"На жаль, акція не мала значного попиту, а участь у ній була недостатньо зручною."
Рука-лицо. :shock:

ВIВ
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 10:39

Re: Юнекс Банк

Всем пришло правильно? У меня по одной карте за красоту пришло,а за здоровье (аптеки) нет
Яша
 
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