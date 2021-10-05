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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 гру, 2021 14:28
Квесторе_поверніться написав:
Фіалабанка закрилась для золотогоршочників...чи ще є чим тут поживитися?
разве что валютообмен. А так используя терминолию доминошников - дупль-пусто
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Додано: Суб 04 гру, 2021 14:49
Квесторе_поверніться написав:
Фіалабанка закрилась для золотогоршочників...чи ще є чим тут поживитися?
Алес
Переучет до весны, я так понимаю
Ждемс, чо дракоши придумают
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Додано: Пон 06 гру, 2021 12:03
Неплохие курсы для онлайн-валютообмена, но менять лучше до 16 часов. Потом банк начинает чудить и растягивать спред
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BumMmeer77
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Додано: Пон 06 гру, 2021 13:28
BumMmeer77 написав:
Неплохие курсы для онлайн-валютообмена, но менять лучше до 16 часов. Потом банк начинает чудить и растягивать спред
он скачет в течение дня, но иногда да - неплохие бывают
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Додано: Пон 20 гру, 2021 12:02
Доброго дня. Терміново потрібно перевипустити вашу картку, але я поламала ногу, не можу фізично приїхати у відділення. Чи можливо у вас доставка карт через кур'єра? Можна у лс.
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Пон 20 гру, 2021 10:36
KVV
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