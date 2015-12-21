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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 308309310311

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.6 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
39%
9
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 14:28

  Квесторе_поверніться написав:Фіалабанка закрилась для золотогоршочників...чи ще є чим тут поживитися?

разве что валютообмен. А так используя терминолию доминошников - дупль-пусто :evil:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 14:49

  Квесторе_поверніться написав:Фіалабанка закрилась для золотогоршочників...чи ще є чим тут поживитися?

Алес
Переучет до весны, я так понимаю :)
Ждемс, чо дракоши придумают :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 12:03

Неплохие курсы для онлайн-валютообмена, но менять лучше до 16 часов. Потом банк начинает чудить и растягивать спред
BumMmeer77
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 13:28

  BumMmeer77 написав:Неплохие курсы для онлайн-валютообмена, но менять лучше до 16 часов. Потом банк начинает чудить и растягивать спред


он скачет в течение дня, но иногда да - неплохие бывают
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 12:02

курєрська доставка

Доброго дня. Терміново потрібно перевипустити вашу картку, але я поламала ногу, не можу фізично приїхати у відділення. Чи можливо у вас доставка карт через кур'єра? Можна у лс.
37kveabw
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 07:35

37kveabw
Немного ставки по депозитам подняли. Похвально. Раньше многие банки под Новый год так делали. А сейчас это редкость...:(
darmet
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 17:03

Здраствуйте. Хочу взять у вас кредит простой. Но есть пару нюансов, во первых: можно ли перекредетироватся у вас, если я имею несколько кредитов у МФО, так же во вторых: если я хочу взять 30 тис. нужна ли справка о доходах? Я просто только 3 мес работаю, незнаю дадут ли на роботе мне такую справку. Буду благодарен за помощь у решении моих вопросов.
СашаБелий1
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 17:34

Re: Юнекс Банк

  СашаБелий1 написав:Хочу взять у вас кредит простой.

А мы кредитов не даем. Это Вам в банк нужно обращаться :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 17:56

  СашаБелий1 написав:Здраствуйте. Хочу взять у вас кредит простой. Но есть пару нюансов, во первых: можно ли перекредетироватся у вас, если я имею несколько кредитов у МФО, так же во вторых: если я хочу взять 30 тис. нужна ли справка о доходах? Я просто только 3 мес работаю, незнаю дадут ли на роботе мне такую справку. Буду благодарен за помощь у решении моих вопросов.

Откуда ты, янголятко? Скока тебе лет уже, какой стаж работы?
Amethyst
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