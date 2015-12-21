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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 309310311312

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.6 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
39%
9
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 19:01

  Квесторе_поверніться написав:
  Amethyst написав:
  СашаБелий1 написав:Здраствуйте. Хочу взять у вас кредит простой. Но есть пару нюансов, во первых: можно ли перекредетироватся у вас, если я имею несколько кредитов у МФО, так же во вторых: если я хочу взять 30 тис. нужна ли справка о доходах? Я просто только 3 мес работаю, незнаю дадут ли на роботе мне такую справку. Буду благодарен за помощь у решении моих вопросов.

Откуда ты, янголятко? Скока тебе лет уже, какой стаж работы?

Незрозуміло то для чого кредит то?

ИМХО, чел щас выплачивает МФО-кредиты дето от 100% годовых.
Хочет взять кредит простой (думаю под 40% годовых, не меньше), т.е. ИМХО наличкой в т.ч. для погашения своих МФОшных.

Радует, что кто-то таки подсказал, что в банке будет дешевле, чем в МФО.
Но плохо, что не надоумили подумать о карт-кредите, где есть грейс (отсрочка) и условия полюбэ лучше чем с кэш-кредитом.
Я вот на днях уговорил таки кореша взять Хам-он, а то он всё отакие "простые" кредиты разгребал от Алки... и радовался как дитя 3..4 льготным месяцам, 50грн/мес! за СМС и страховке :shock:
Amethyst
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