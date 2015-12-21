Квесторе_поверніться написав:Amethyst написав:СашаБелий1 написав:Здраствуйте. Хочу взять у вас кредит простой. Но есть пару нюансов, во первых: можно ли перекредетироватся у вас, если я имею несколько кредитов у МФО, так же во вторых: если я хочу взять 30 тис. нужна ли справка о доходах? Я просто только 3 мес работаю, незнаю дадут ли на роботе мне такую справку. Буду благодарен за помощь у решении моих вопросов.
Откуда ты, янголятко? Скока тебе лет уже, какой стаж работы?
Незрозуміло то для чого кредит то?
ИМХО, чел щас выплачивает МФО-кредиты дето от 100% годовых.
Хочет взять кредит простой (думаю под 40% годовых, не меньше), т.е. ИМХО наличкой в т.ч. для погашения своих МФОшных.
Радует, что кто-то таки подсказал, что в банке будет дешевле, чем в МФО.
Но плохо, что не надоумили подумать о карт-кредите, где есть грейс (отсрочка) и условия полюбэ лучше чем с кэш-кредитом.
Я вот на днях уговорил таки кореша взять Хам-он, а то он всё отакие "простые" кредиты разгребал от Алки... и радовался как дитя 3..4 льготным месяцам, 50грн/мес! за СМС и страховке