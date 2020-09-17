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Finance.ua: Як закрити
ФОП в 2020 році?

Finance.ua: Як закрити ФОП в 2020 році?
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 19:23

Вчора вранці подав заяву про закриття через "Дію". Прийшло повідомлення , що протягом 24 годин прийде лист від реєстратора про закриття або відмова. Пройшло вже два дні (36 годин) але ніякої відповіді я не отримав. На сайті Мінюсту я не закритий. Що робити?
Sanjokk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 10:12

  Sanjokk написав:Вчора вранці подав заяву про закриття через "Дію". Прийшло повідомлення , що протягом 24 годин прийде лист від реєстратора про закриття або відмова. Пройшло вже два дні (36 годин) але ніякої відповіді я не отримав. На сайті Мінюсту я не закритий. Що робити?


У Дии есть горячая линия ? Честно говоря не в курсе.
По любому вам стоит обратить внимание, что если сегодня в пятницу или в понедельник не будут внесены изменения в реестр, то вы как минимум попадёте на уплату ЕСВ за сентябрь.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:09

freeze ДІЯ оответила, что заявка передана и это игнорит держреестратор. Прошло 48 часов...
Sanjokk
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:46

Re: Finance.ua: Як закрити ФОП в 2020 році?

Sanjokk написав:freeze ДІЯ оответила, что заявка передана и это игнорит держреестратор. Прошло 48 часов...



Судя по всему раз проблемы с регистрацией, то и проблемы с закрытием.


«Дія» зупинила приймання заяв на реєстрацію ФОП!

«Дія» повідомила, що зупинила приймання заяв щодо реєстрації фізосіб-підприємців, аби «вирішити проблему значної навантаженості на реєстраторів та удосконалити отримання послуг, зробити більш зручнішим та якісним».

Прийом заяв розпочнеться приблизно за тиждень, після доопрацювання функціоналу нового ЄДР.

https://bit.ly/31OoIuw
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 02:42

25.08 с горем пополам через діію подал заявление на закрытие ФОП. Получил номер и указание ждать 24 часа ответа. Жду до сих пор (((
До 25 августа вообще не мог подать, поскольку дия заявляла что я не есть ФОП!
А 25 обрадовался на свою голову, и уехал в отпуск.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:36

Открыл ФОП 10 лет назад просто зарегестрировал но оно не понадобилось не разу там больше не появлялся и деятельность не вёл.пришел штраф через 10 лет .это законно???с какого момента ФРА считается открытым?спасибо
opal77
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 12:23

Здравствуйте. У меня такая ситуация. Зарегистрировала ФОП 28.09.2020 ,но пришлось закрыть регистрацию из-за того, что прошло больше 10ти дней и на первую группу я не смогла стать.Дата прекращения регистрации 9.10.2020. За два месяца я дожна была заплатить ЕСВ?
sweet32069
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 12:42

Re: Finance.ua: Як закрити ФОП в 2020 році?

sweet32069 написав:Здравствуйте. У меня такая ситуация. Зарегистрировала ФОП 28.09.2020 ,но пришлось закрыть регистрацию из-за того, что прошло больше 10ти дней и на первую группу я не смогла стать.Дата прекращения регистрации 9.10.2020. За два месяца я дожна была заплатить ЕСВ?


Да, за два месяца.
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