Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 22:36

  Water написав:
  Бетон написав:
  Water написав:Тобто, чоловік в учєбкє, рибьонок у садочку і Бетон шось зник.

Я ще не розібралася, Бетону таки шкода чоловіка і він втішає дружину яка у відчаї. Дитина відсутня у списку справ ) Дуже неповнолітня дитина дуже другорядна справа у всій розповіді з самого початку )
Я за малой поехал в садик. Сидел, пока мать по мусаркам ездит

Так а чого по мусаркАм їздить, якщо він в учєбкє і є адвокат?
Я конечно в шоке, какие все злорадные. Подверждаете тезис об украинцах

В принципі, ТЦК могли від садочка нікуди не йти, сьогодні двох здать.
Тобто, чоловік у садочок пішов, а ти поїхав?

Ей адвокат сказал срочно ехать за бусом, пока не уволокли на подвал какой-то. Потому что потом уже не вытащат.
Тцк его приняли по дороге в садик. Решил ногами прогуляться. Там около километра идти.
Я поехал на такси, естественно.

Мне очень любопытно злорадство и всеобщее ликование.
Надеюсь люди почитают и сделают выводы, кто вы все. Что это вообще за общество. Кто на самом деле - буряты
3
1
2
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 22:38

  Hotab написав:На всіх екранах країни з нового року. Другий сезон. ДНК підтверджує - девочка від Бетона. Солдат йде в СЗЧ щоб в Ірландії віддячити екс-дружині Бетона. Не перемикайтесь
І крупним планом постійний глядач, на чорній салямі яка ідеально підійшла до його ВОС-у.
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 22:40

Бетон
Мне очень любопытно злорадство и всеобщее ликование.
Надеюсь люди почитают и сделают выводы, кто вы все. Что это вообще за общество. Кто на самом деле - буряты


Сотні тисяч служать. Сотні тисяч послужили і дома.
Щодня когось призивають. Є навіть добровольці. Не роби з цього трагедію. Ще не факт що буде в перший траншеях. «Долярчиків» з соляркою і ганчіркою теж призивають. Як і тилових кенделів. І не гинуть вони майже, хамлять з салямою в роті на форумі 😅 живіші всіх живих . Все буде добре. В крайньому випадку - ні.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 03 лис, 2025 22:42, всього редагувалось 1 раз.
5
4
4
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 22:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Water
Я тебе желаю, чтобы твой ребьоночок тебя ждал и не дождался.
От всей души
Бетон
3
1
2
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 22:41

  Shaman написав:
  sashaqbl написав:
  Shaman написав:й тут дуже вчасно з'явився ще духовний однодумець ЛАДа. не як духовний - ЛАД за радянський період російської імперії, а Бандерлог - ближче до царського періоду, точніше за РПЦ (до якої діди або не мали відношення, або приїхали на Буковину якраз після 45 року). поєднує їх одне - тяга до руського...
Бандерлог в ЗСУ. Причому навіть не бусифікований. А ви?
До речі, не памятаю, щоб в Україні відміняли свободу совісті...

Бандерлог в ЗСУ. Причому навіть не бусифікований. А ви?
До речі, не памятаю, щоб в Україні відміняли свободу совісті...

це ви до чого? що якщо людина в ЗСУ, то в неї індульгенція, кажи все, що хочеш?..
Индульгенции, конечно, не даёт.
Но уже писал, претензии человека в глубоком тылу к фронтовику, который на фронте уже 3 года, выглядят несколько неприлично. Бить себя в грудь кулаком, доказывая свой патриотизм, можно, но выглядит во время войны не очень убедительно.

а релігійні громади з центром в країні-агресорі - заборонені. якось так, військовий час...
Не дадите ссылку на какое-то решение государственных органов о запрете УПЦ?
Есть что-то, кроме вашего личного мнения/желания?
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 22:42

  Бетон написав:Ей адвокат сказал срочно ехать за бусом, пока не уволокли на подвал какой-то. Потому что потом уже не вытащат.
Тцк его приняли по дороге в садик. Решил ногами прогуляться. Там около километра идти.
Я поехал на такси, естественно.

Мне очень любопытно злорадство и всеобщее ликование.
Надеюсь люди почитают и сделают выводы, кто вы все. Что это вообще за общество. Кто на самом деле - буряты


Я тебе верю.
Все что хотел сказать-сказал лично.
Не ищи правды в людях. Нет ее у них.
Про объяву просто пошутил, надеясь пресечь галимый фарс и улюлюканье.
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 22:43

  Бетон написав:Ей адвокат сказал срочно ехать за бусом, пока не уволокли на подвал какой-то. Потому что потом уже не вытащат.

Тобто, кілометр від садочка, через 10 хвилин зателефонував, дружина зразу поїхала за бусом, бо там одна вулиця і один бус, мимо неї бус не проскочить.
Але виявилось хибна адреса, тому зв`язку немає.
Адвокат п`ять балів.
Надеюсь люди почитают и сделают выводы, кто вы все. Что это вообще за общество. Кто на самом деле - буряты

Звісно, буряти-фашисти, знущаються над мальчіком в трусіках з бетону.
PS: Ти іншого разу шось більш-менш придумай для бурятів-фашистів, не для людей.
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 22:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Ей адвокат сказал срочно ехать за бусом, пока не уволокли на подвал какой-то. Потому что потом уже не вытащат.


Вот тут сцена погони и освобождения получится

Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 22:45

  Бетон написав:Water
Я тебе желаю, чтобы твой ребьоночок тебя ждал и не дождался.
От всей души

В садікє? :mrgreen:
Нєдождєшься.
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 22:46

  Water написав:
  Бетон написав:Ей адвокат сказал срочно ехать за бусом, пока не уволокли на подвал какой-то. Потому что потом уже не вытащат.

Тобто, кілометр від садочка, через 10 хвилин зателефонував, дружина зразу поїхала за бусом, бо там одна вулиця і один бус, мимо неї бус не проскочить.
Але виявилось хибна адреса, тому зв`язку немає.
Адвокат п`ять балів.
Надеюсь люди почитают и сделают выводы, кто вы все. Что это вообще за общество. Кто на самом деле - буряты

Звісно, буряти-фашисти, знущаються над мальчіком в трусіках з бетону.
PS: Ти іншого разу шось більш-менш придумай для бурятів-фашистів, не для людей.

Даже ты не веришь, что на такое способны фашисты.
Ты сам ответил кто они

Вот телефон адвоката. Можешь позвонить спросить

+380955556005
3
1
2
