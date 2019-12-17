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VOEN - Волиньобленерго, ПАТ

VOEN - Волиньобленерго, ПАТ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 12:06

VOEN - Волиньобленерго, ПАТ

Всем доброго дня,

Есть ли у кого-то в портфеле акции АО "Волыньоблэнерго" (VOEN)?
SAA_1648
 
Повідомлень: 10
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