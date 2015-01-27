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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 139140141142
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 18:29

  Успіх написав:Так самому Гонті - так вигідно!
Він знову у Ваших очах і у всіх вкладників - буде білий і пухнастий!
#нівчомуневинуватий :mrgreen:
Це все погане СБУ!(так скажуть всі)


Недавно відкриті магазини не встигли окупитись.
Попереду витрати на суди з силовими органами.
Відсутній приплив свіжих грошей, бо магазини закриті, але видатки на оренду і певну кількість персоналу нікуди не ділись.

Де тут вигода для Гонти?

Так, СБУ вчергове показало себе у всій "красі". Це нагадує на маски-шоу в ІТ-фірмах кілька років тому, коли під надуманим приводом вилучали сервери.
Нє, щоб шпигунів ловити чи боротись з анти-українськими елементами.
fortnox
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 19:16

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  fortnox написав:Де тут вигода для Гонти?

Я ж чітко описав вигоду:
  Успіх написав:2. Посудяться трохи, адвокати В2В відмажуть і контора далі продовжить працювати, але.... але вже по нових правилах, де знову не будуть платити по "старих" внесках/заморозять будь-які попередні виплати!
А їх розморозити можна буде лише занести ЗНОВУ живі кошти)))

К - класика жанру))

ДумайТЕ! :D
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Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 11:45

Новини з полонини!)))

Цікаво, має бути результат/розв'язка після 29 числа :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 13:13

Re: В2В - коли кінець цій "піраміді"?

То що, до 29го серпня - немає що тут писати?

Всі "терпіли"... ой, вкладники)) мовчки/чемно/слухняно чекають на результати розіграшу... ой, результатів праці адвокатів В2В? :D
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 08:57

Країна Буратін)))

Сьогодні їхав на роботу по Найуковій - вже, навіть, вивіска знята :!:

То що - ще є віруни в те, що вони хоч "вийдуть в нуль"?

п.с.
І ще, і ще, і ще раз - де тих пів ляма надурених вкладників????!

"Пластиліновий народ!"©👁️🤦
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:16

  Успіх написав:І ще, і ще, і ще раз - де тих пів ляма надурених вкладників????!

Имхо, это ботоводы наплодили акаунтов, чтобы получить рефералки
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 11:36

  Вкладчик1234 написав:
  Успіх написав:І ще, і ще, і ще раз - де тих пів ляма надурених вкладників????!

Имхо, это ботоводы наплодили акаунтов, чтобы получить рефералки

То, на початках таке було можливе, а далі прикрили ту лавочку))

Цікаво, чи тепер, коли запустили по- третьому колу, була рефералка, чи ні?
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