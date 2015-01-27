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В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Пон 06 вер, 2021 13:01
fortnox написав: Успіх написав:
Може "пів ляма вкладників" вже по цеглині розбирають Миколові маєтки?
Чи "пластиліновий народ" - махає і посміхається?
Які саме пан пропонує виконати дії?
Вимагати від силових органів належного розслідування?
Не в цій державі. Це ітак було зрозуміло, що наїзд силовиків виглядатиме як банальне пограбування магазинів і озвучення такси, щоб закрити справу.
А не виключаєте що з самого початку піраміди Микола працював під дахом силовиків. Змінили Авакова і дах став протікати? І Миколу списали в відходи.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 13:08
Все просто, когда случился скам тогда и конец=)
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