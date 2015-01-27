Успіх написав:Може "пів ляма вкладників" вже по цеглині розбирають Миколові маєтки? Чи "пластиліновий народ" - махає і посміхається?
Які саме пан пропонує виконати дії? Вимагати від силових органів належного розслідування? Не в цій державі. Це ітак було зрозуміло, що наїзд силовиків виглядатиме як банальне пограбування магазинів і озвучення такси, щоб закрити справу.
А не виключаєте що з самого початку піраміди Микола працював під дахом силовиків. Змінили Авакова і дах став протікати? І Миколу списали в відходи.
Успіх написав:Може "пів ляма вкладників" вже по цеглині розбирають Миколові маєтки? Чи "пластиліновий народ" - махає і посміхається?
Які саме пан пропонує виконати дії? Вимагати від силових органів належного розслідування? Не в цій державі. Це ітак було зрозуміло, що наїзд силовиків виглядатиме як банальне пограбування магазинів і озвучення такси, щоб закрити справу.