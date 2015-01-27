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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 142143144145
Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 21:15

  Квесторе_поверніться написав:А не виключаєте що з самого початку піраміди Микола працював під дахом силовиків. Змінили Авакова і дах став протікати? І Миколу списали в відходи.


І яким чином дах Авакова (МВС) міг захистити від СБУ чи податківців?
У нас держава-корупціонерія і за дах можна домовитись. Думаю зараз йдуть торги щодо ціни питання.
fortnox
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 21:26

  Успіх написав:Хоча ні, нехай краще за ті гроші пару десятків/сотнів дитячих життів врятують!
Яким треба зробити операцію за 50-100-200К євро!

Отак☝️ би мали діяти/вчинити правоохоронні органи/держава!
Або самі люди мали б забрати своє силою :mrgreen: зібратись і вчинити самосуд, щоб другим аферистам була наука :idea:


Самосуд над Гонтою? Так він скаже - мені СБУ заблокували бізнес, всі питання до них. І буде правий.

Але припустимо, силовики все забрали у Гонти і спустили на благодійність. Що зможуть забрати звичайні люди, зробивши самосуд? Нічого, бо все вже забрали до них.
fortnox
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 11:54

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  fortnox написав:Самосуд над Гонтою? Так він скаже - мені СБУ заблокували бізнес, всі питання до них. І буде правий

Так можливо(навіть - швидше за все) Гонта з СБУ в зговорі ;)
  fortnox написав:Але припустимо, силовики все забрали у Гонти і спустили на благодійність. Що зможуть забрати звичайні люди, зробивши самосуд? Нічого, бо все вже забрали до них.

Але ж не забрали/і далі нічого не роблять силовики - то тепер можна "з чистою душею" народу згуртуватись і просто рознести по щепхах всі статки/маєтки Гонти, а йому зробити - "ой, якось він незграбно впав і багато кісток поламав" :mrgreen:

Але, жарти - жартами, та це якийсь тупік :roll:
Все ж таки, це мала держава ЗАПОБІГТИ/НЕДОПУСТИТИ ще ДО того, як :!:
Не допускати виходу пірамід на ринки!
А як десь недогледіли, то зразу на корені(в перший же місяць) все це припинити.
Ну але маємо, що маємо.
Безхребетний/пластиліновий народ(не весь, щоб дуже Будівельник не ображався, але більшість - так) і, як бачимо, безхребетне/імпотентні сбу
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 17:06

Багатію!))))))))))

А бабло і далі продовжує наростати... :lol: :mrgreen:
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