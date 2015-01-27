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В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Пон 27 вер, 2021 17:15
проїзжав на днях Науковою - вже нема магазину скамерів, закрився і прибрали вивіску
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greenozon
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Додано: Вів 05 жов, 2021 06:30
Успіх написав:
Так цікаво спостерігати за вкладниками в В2В на інших гілках))
- які ЧОМУСЬ бояться сюди заходити, хоч 2 слова написати?)))
Они пришли к успеху,ща и в ус не дуют,сидят в побрекушках
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Додано: Вів 05 жов, 2021 09:07
greenozon написав:
проїзжав на днях Науковою - вже нема магазину скамерів, закрився і прибрали вивіску
Та я вже це ще в серпні писав!
Вони зразу, щось за тиждень, чи два(після їхнього "арешту") - прибрали вивіску
Але тут ще після того писали, що НАДІЯ Є!
То, агов - вкладники! Є ЩЕ НАДІЯ????!
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Додано: Чет 07 жов, 2021 10:43
Не думав я, що все так тихенько (збоку вкладників) завершиться)))
Що навіть, на форумі - немає незадоволених))
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Додано: Суб 09 жов, 2021 18:35
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Додано: Нед 31 жов, 2021 18:13
То що чувати по цій піраміді?
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Додано: Нед 14 лис, 2021 11:48
Є хоч в когось якісь новини?
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