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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 143144145146
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 17:15

  Успіх написав:А бабло і далі продовжує наростати... :lol: :mrgreen:
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проїзжав на днях Науковою - вже нема магазину скамерів, закрився і прибрали вивіску
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 06:30

  Успіх написав:Так цікаво спостерігати за вкладниками в В2В на інших гілках))
- які ЧОМУСЬ бояться сюди заходити, хоч 2 слова написати?)))

Они пришли к успеху,ща и в ус не дуют,сидят в побрекушках
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 09:07

  greenozon написав:
  Успіх написав:А бабло і далі продовжує наростати... :lol: :mrgreen:
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проїзжав на днях Науковою - вже нема магазину скамерів, закрився і прибрали вивіску

Та я вже це ще в серпні писав!
Вони зразу, щось за тиждень, чи два(після їхнього "арешту") - прибрали вивіску :mrgreen:

Але тут ще після того писали, що НАДІЯ Є! :mrgreen:

То, агов - вкладники! Є ЩЕ НАДІЯ????! :wink:
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 10:43

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Не думав я, що все так тихенько (збоку вкладників) завершиться)))
Що навіть, на форумі - немає незадоволених))
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 18:35

Відосик про "Успіх" трапився :lol:

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8)
ST_11
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 10:33

ST_11
Це не про Успіх, а про В2В :mrgreen: :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 18:13

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

То що чувати по цій піраміді?
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 11:48

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Є хоч в когось якісь новини?
Успіх
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