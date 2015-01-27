Закриваєм тему пірамідону В2В....відкриваєм про афери в медлабах...
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:04
Закриваєм тему пірамідону В2В....відкриваєм про афери в медлабах...
Додано: Суб 18 гру, 2021 10:59
Re: В2В - кінець цій "піраміді"?
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