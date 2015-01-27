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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 145146147148
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:04

  Успіх написав:Сьогодні їхав по Науковій і спецом глянув туди, де була раніше вивіска В2В ;)
А там вже - "Аналізи"!)))))

Доречі, тих вже аналізів навідкривалось теж на кожнім кроці, майже, як ломбардів)))
І як же ми без такої їх кількості раніше жили? :)

Закриваєм тему пірамідону В2В....відкриваєм про афери в медлабах... :)
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 10:59

Re: В2В - кінець цій "піраміді"?

  Квесторе_поверніться написав:Закриваєм тему пірамідону В2В

Якось воно скучно все завершилось...(а чи завершилось?)
Як правило - всі піраміди "бац" - і все пропало/закрилось/нема...
А це тягнулось, тягнулось... топилось, вспливало... :mrgreen:
Якось не цікаво завершилось🤢🤮
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