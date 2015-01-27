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В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:04
Успіх написав:
Сьогодні їхав по Науковій і спецом глянув туди, де була раніше вивіска В2В
А там вже - "Аналізи"!)))))
Доречі, тих вже аналізів навідкривалось теж на кожнім кроці, майже, як ломбардів)))
І як же ми без такої їх кількості раніше жили?
Закриваєм тему пірамідону В2В....відкриваєм про афери в медлабах...
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Додано: Суб 18 гру, 2021 10:59
Квесторе_поверніться написав:
Закриваєм тему пірамідону В2В
Якось воно скучно все завершилось...(а чи завершилось?)
Як правило - всі піраміди "бац" - і все пропало/закрилось/нема...
А це тягнулось, тягнулось... топилось, вспливало...
Якось не цікаво завершилось🤢🤮
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Додано: Сер 29 гру, 2021 14:02
Новин нема?
Арештів - теж?
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Додано: Сер 29 гру, 2021 14:10
Успіх написав:
Новин нема?
Арештів - теж?
Ви ж не заклали Миколу...в прокуратуру чи відомство ексАвакяна не стукнули?
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Додано: Сер 29 гру, 2021 14:52
Квесторе_поверніться написав: Успіх написав:
Новин нема?
Арештів - теж?
Ви ж не заклали Миколу...в прокуратуру чи відомство ексАвакяна не стукнули?
Так я вже рік по всіх інтернетах трублю
Але то мають робити постраждалі, а не Успіх, який в цій піраміді вийшов сухим з води!
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Додано: Нед 16 січ, 2022 13:17
Ну, але значить всім все добре, раз мовчать
Тож, можна зробити підсумок, що добре коли все добре завершується!👍😃😁
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Додано: Чет 03 бер, 2022 09:46
Може б під час війни і ця б кантора усім виплатила?
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