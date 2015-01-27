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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 145146147148
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:04

  Успіх написав:Сьогодні їхав по Науковій і спецом глянув туди, де була раніше вивіска В2В ;)
А там вже - "Аналізи"!)))))

Доречі, тих вже аналізів навідкривалось теж на кожнім кроці, майже, як ломбардів)))
І як же ми без такої їх кількості раніше жили? :)

Закриваєм тему пірамідону В2В....відкриваєм про афери в медлабах... :)
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 10:59

Re: В2В - кінець цій "піраміді"?

  Квесторе_поверніться написав:Закриваєм тему пірамідону В2В

Якось воно скучно все завершилось...(а чи завершилось?)
Як правило - всі піраміди "бац" - і все пропало/закрилось/нема...
А це тягнулось, тягнулось... топилось, вспливало... :mrgreen:
Якось не цікаво завершилось🤢🤮
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 14:02

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Новин нема?
Арештів - теж? :D
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 14:10

  Успіх написав:Новин нема?
Арештів - теж? :D

Ви ж не заклали Миколу...в прокуратуру чи відомство ексАвакяна не стукнули?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 14:52

  Квесторе_поверніться написав:
  Успіх написав:Новин нема?
Арештів - теж? :D

Ви ж не заклали Миколу...в прокуратуру чи відомство ексАвакяна не стукнули?

Так я вже рік по всіх інтернетах трублю :mrgreen:
Але то мають робити постраждалі, а не Успіх, який в цій піраміді вийшов сухим з води! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 13:17

Re: В2В - кінець цій "піраміді".

Ну, але значить всім все добре, раз мовчать :D

Тож, можна зробити підсумок, що добре коли все добре завершується!👍😃😁
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 09:46

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Може б під час війни і ця б кантора усім виплатила? :D
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 14:58

  Успіх написав:Може б під час війни і ця б кантора усім виплатила? :D

Відвоююй,ти озброєний
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:46

Все ж дуже просто!©

  Мизантрóп написав:
  Успіх написав:Може б під час війни і ця б кантора усім виплатила? :D

Відвоююй,ти озброєний

Так я ж - "вийшов в нуль"!
А от ті, що повлітали на 100-200-300К - можуть над цим питанням подумати! :mrgreen:


Ехххххх, запустили б зараз по новому колу бі-ту-бі... - стільки бабла у воєнних нема куди приткнути :mrgreen:
Курс не вигідний... - а тут раз, і 10річних в тиждень дають! :lol:

Микола, аууууууу!
НалІвай по новій! :mrgreen:
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