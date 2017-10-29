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Finance.ua: Белая (дебетовая) карта от monobank
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 19 гру, 2019 12:03
Пропонуємо до обговорення:
Зачем нужна и как оформить?
Спустя два с лишним года после старта monobank выпустил дебетовую карту. Руководство проекта решило-таки прислушаться к многочисленным просьбам клиентов. Теперь у них есть возможность одновременно использовать и дебетовую карту, и пользоваться кредитным лимитом. Раньше им приходилось выбирать между одним и другим. Но все не так просто. Мы расскажем о новой – белой карте от monobank и нюансах ее использования.
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D2
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Додано: Чет 19 гру, 2019 20:46
"Поэтому добавили одно условие: если на черной карте существует задолженность (т.е. используется кредитный лимит), то процента на остаток по белой карте не будет, плюс кэшбэк по ней будет лишь 1%."
Иными словами, расходимся и продолжаем держать кредитную и дебетовую карты в разных банках. Хотя тут кричали, что всё в одном банке - это очень нужная фишка. Видимо, им порезка процентов не важна.
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moveton
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Додано: П'ят 20 гру, 2019 00:03
[quote]В бета-версии
приложения на Android (v 1.27.0) на главном экране появилась специальная иконка:[/quote]
Мне очень нужна белая карта ! уже была нужна неделю назад во время анонса . НО она не доступна для обычных пользователей по состоянию на 0:02 20,12,2019 года
!карта доступна ТОЛЬКО БЕТА ТЕСТЕРАМ !!!!
А РЕКЛАМУ ЗАПУСТИЛИ ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ ДО РЕАЛЬНОГО СТАРТА !!!
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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yama
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Додано: П'ят 20 гру, 2019 07:24
У меня нет кредитного лимита на черной карте, по факту она дебитовая. Моно банк решил узнать, сколько денег прячут держатели кредитного лимита?))
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xxicenturies
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Додано: П'ят 20 гру, 2019 18:02
ммм а про айфоны забыли?
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12hro2010
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Додано: Вів 24 гру, 2019 16:02
В тарифах Белой карты "Кстати, обналичить вклад с нее в банкомате можно будет без комиссии." нет.
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Anatolii
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