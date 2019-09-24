|
|
|
Finance.ua: Белая (дебетовая) карта от monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 19 гру, 2019 12:03
Пропонуємо до обговорення:
Зачем нужна и как оформить?
Спустя два с лишним года после старта monobank выпустил дебетовую карту. Руководство проекта решило-таки прислушаться к многочисленным просьбам клиентов. Теперь у них есть возможность одновременно использовать и дебетовую карту, и пользоваться кредитным лимитом. Раньше им приходилось выбирать между одним и другим. Но все не так просто. Мы расскажем о новой – белой карте от monobank и нюансах ее использования.
Дивися повний текст Белая (дебетовая) карта от monobank
-
D2
-
-
- Повідомлень: 51
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 гру, 2019 20:46
"Поэтому добавили одно условие: если на черной карте существует задолженность (т.е. используется кредитный лимит), то процента на остаток по белой карте не будет, плюс кэшбэк по ней будет лишь 1%."
Иными словами, расходимся и продолжаем держать кредитную и дебетовую карты в разных банках. Хотя тут кричали, что всё в одном банке - это очень нужная фишка. Видимо, им порезка процентов не важна.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 394
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 гру, 2019 00:03
[quote]В бета-версии
приложения на Android (v 1.27.0) на главном экране появилась специальная иконка:[/quote]
Мне очень нужна белая карта ! уже была нужна неделю назад во время анонса . НО она не доступна для обычных пользователей по состоянию на 0:02 20,12,2019 года
!карта доступна ТОЛЬКО БЕТА ТЕСТЕРАМ !!!!
А РЕКЛАМУ ЗАПУСТИЛИ ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ ДО РЕАЛЬНОГО СТАРТА !!!
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
-
yama
-
-
- Повідомлень: 1803
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 3186 раз.
- Подякували: 337 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 гру, 2019 07:24
У меня нет кредитного лимита на черной карте, по факту она дебитовая. Моно банк решил узнать, сколько денег прячут держатели кредитного лимита?))
-
xxicenturies
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 20.12.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 гру, 2019 18:02
ммм а про айфоны забыли?
-
12hro2010
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 20.12.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 гру, 2019 16:02
В тарифах Белой карты "Кстати, обналичить вклад с нее в банкомате можно будет без комиссии." нет.
-
Anatolii
-
-
- Повідомлень: 15
- З нами з: 01.11.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 січ, 2020 08:47
У белой карты есть одна интересная особенность, по крайне мере на текущий момент.
Не смотря на статус дебетной всякие bin-проверялки относят карту к Visa CREDIT Platinum
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707 (UK cards for £ or € current accounts). Форвард||банк http://lx4.me/c/8X1vpop2 Монобанк https://monobank.ua/r/CNfzNe
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 149
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 січ, 2020 10:01
vitaliy_berdinskikh написав:
У белой карты есть одна интересная особенность, по крайне мере на текущий момент.
Не смотря на статус дебетной всякие bin-проверялки относят карту к Visa CREDIT Platinum
Я даже больше скажу, у белой Visa (а может и у черной Visa, но у меня такой нет) бин тот же (444111), что и у Visa Infinite из пакета IRON и у Visa Platinum. К тому же первая попавшаяся проверялка бинов на 444111 выдала MONOBANK DEBIT. А по бину MC IRON сначала показывала, что это кредитка американского банка, потом World Elite, потом снова кредитка американского банка, а сейчас - World Универсал банка. В общем, в проверялках не всегда актуальная информация.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 440
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|