Премиум банкинг в Украине и за рубежом

Додано: Сер 01 січ, 2020 21:18

К вниманию самой требовательной категории форумчан и потребителей премиальных банковских продуктов предлагаю отдельную тему для обсуждения нюансов ВИП-обслуживания в отечественных и зарубежных банках. Имея восьмилетний опыт обслуживания в секторе Премиум-банкинга в некоторых украинских и зарубежных учреждениях полагаю крайне полезным обмен впечатлениями, нюансами действующих тарифов и преимуществ, а также иных "фишечек" эксклюзивных услуг. Планирую, в случае проявленного интереса, публиковать краткие тест-драйвы премиум-подразделений лидеров банковской индустрии, с которыми работаю лично определенное время, а также делится опытом работы других клиентов, которых приглашаю к активному обсуждению на ветке.

Отож, вэлкам)

Нет попутного ветра для того, кто не знает, в какую гавань он хочет приплыть. Мишель де Монтень