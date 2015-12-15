IBAN в Украине
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 01 жов, 2019 23:45
Нацбанк подовжив перехідний період у впровадженні IBAN https://bank.gov.ua/news/all/termin-per ... prodovjeno
Нацбанк продовжив до 12 січня 2020 року перехідний період у впровадженні міжнародного стандарту банківського рахунку IBAN. Про це повідомляє прес-служба регулятора.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 08:58
https://bank.gov.ua/news/all/zaversheno ... ndart-iban
Усі банки України повністю завершили перехід на міжнародний стандарт номера банківського рахунка IBAN для зручної ідентифікації банківських рахунків і здійснення розрахунків між ними.
vitaliy_berdinskikh
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