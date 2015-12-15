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IBAN в Украине

IBAN в Украине
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 23:45

Нацбанк подовжив перехідний період у впровадженні IBAN
https://bank.gov.ua/news/all/termin-per ... prodovjeno

Нацбанк продовжив до 12 січня 2020 року перехідний період у впровадженні міжнародного стандарту банківського рахунку IBAN. Про це повідомляє прес-служба регулятора.
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 08:58

Re: IBAN в Украине

https://bank.gov.ua/news/all/zaversheno ... ndart-iban
Усі банки України повністю завершили перехід на міжнародний стандарт номера банківського рахунка IBAN для зручної ідентифікації банківських рахунків і здійснення розрахунків між ними.
vitaliy_berdinskikh
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