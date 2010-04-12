Премиум банкинг в Украине и за рубежом

Додано: Сер 22 січ, 2020 15:05

Stringer

Можно, они для этого и созданны, но искать предпочитаю сам, а они больше как переводчик-посредник. Месенджеры просто не люблю, я динозавр, а так наверное можно.

В Дубае Самсуг Ноут в магазине цена намного дешевле чем у нас, полез в их местные интернет магазины на 80 у.е. дешевле чем в молле. Попросил позвонить в интернет-магазин и сделать доставку на адрес отеля, а ещё можно расчитаться картой, а ещё что бы доставщик сделал при мне с него звонок с эмиратской карты на эмиратский номер, типа проверить (активировать). Всё цивильно, приехали, привезли, с карманным терминалом, поулыбались, позвонили на стойку отеля))) - ну как я им это сам поясню?

Жена сейчас пользуется, вспоминает - смеётся какой муж хитрожопый хохол)))