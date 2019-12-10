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Марина Чикаловець: перехід на
IBAN. Очікування та реальність

Марина Чикаловець: перехід на IBAN. Очікування та реальність
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 23:37

Марина Чикаловець: перехід на IBAN. Очікування та реальність

Пропонуємо до обговорення:
Пропоную сьогодні згадати у деталях, що вдалося змінити в Україні завдяки цьому стандарту.

Дивися повний текст Марина Чикаловець: перехід на IBAN. Очікування та реальність.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 23:44

Re: Марина Чикаловець: перехід на IBAN. Очікування та реальн

Какие то сказки эксперт рассказывает, что заполнять стало проще.
Заполнять стало сложнее ровно на две буквы и семь, если не ошибаюсь, цифр. В чем тут можно увидеть простоту
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2020 12:11

Re: Марина Чикаловець: перехід на IBAN. Очікування та реальн

freeze написав:Какие то сказки эксперт рассказывает, что заполнять стало проще.
Заполнять стало сложнее ровно на две буквы и семь, если не ошибаюсь, цифр. В чем тут можно увидеть простоту
Так это и пишут: {Загалом перехідний період досить складно дається як працівникам банку, так і бухгалтерам на підприємствах. Наприклад, трапляються помилки при написанні номеру IBAN, так як досить складно вивірити всі 29 символів, які його утворюють.}
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 12:49

  GALeon написав:
freeze написав:Какие то сказки эксперт рассказывает, что заполнять стало проще.
Заполнять стало сложнее ровно на две буквы и семь, если не ошибаюсь, цифр. В чем тут можно увидеть простоту
Так это и пишут: {Загалом перехідний період досить складно дається як працівникам банку, так і бухгалтерам на підприємствах. Наприклад, трапляються помилки при написанні номеру IBAN, так як досить складно вивірити всі 29 символів, які його утворюють.}

Потому как подход со времен совка не менялся: руками реквизиты заполнять. Везде, где предусмотрен массовый ввод -- должны стоять QR code-ридеры -- никаких проблем с выверкой хоть 128 символов не будет.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 09:47

Re: Очікування та реальність. уникальность

В номере счета в формате iBan код валюты счета закодирован?
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 09:59

  sal написав:В номере счета в формате iBan код валюты счета закодирован?


залежить від банку (що він там в своєму номері рахунку зашив)

https://bank.gov.ua/iban

офіційно - ні
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 10:54

Re: разные валюты

  greenozon написав:офіційно - ні

т.е. значения иБАНа недостаточно для определения счета
sal
 
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