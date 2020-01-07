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«Київстар» запустив тариф
для людей старшого віку

«Київстар» запустив тариф для людей старшого віку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:26

«Київстар» запустив тариф для людей старшого віку

Пропонуємо до обговорення:
Оператор мобільного зв'язку Київстар запустив тарифний план «Дзвінки для батьків» для абонентів старшого віку.

Дивися повний текст «Київстар» запустив тариф для людей старшого віку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:27

Фига себе! 60 грн/мес! Без лимитованой халявы на чужие. Все равно всунули не нужный интернет - чтобы оправдать цену? В вадафоне вон была 30.
valya
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:31

  valya написав:Фига себе! 60 грн/мес! Без лимитованой халявы на чужие. Все равно всунули не нужный интернет - чтобы оправдать цену? В вадафоне вон была 30.


С переходом на контракт :shock: . Дьявол кроется в деталях :cry: .
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:34

Йоханий Бабай яка щедрість від Киїістару. Аж переживати за них став щоб не збанкрутували. :-)
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:53

Даже не читая условия, уверен,в договоре на паре страниц мелким шрифтом,очень интересная информация имеется.
finua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:14

  valya написав:Фига себе! 60 грн/мес! Без лимитованой халявы на чужие. Все равно всунули не нужный интернет - чтобы оправдать цену? В вадафоне вон была 30.

у того же КС есть другие тарифы (с ограниченным распространением) с бОльшим количеством ништяков и в районе 35 грн.
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:18

Ромасик
Это какой?
Gln_Vlrn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:07

Gln_Vlrn, был, для тех кого принудительно 2 года назад перевели на абонплату и кто вообще никуда тупо не звонит, только платит непонятно за что (а это полстраны, почти все пенсионеры так, мегаразводняк от ставшего, кстати, полностью российским киевстара), так это как раз тот тариф, о котором речь в статье, он с февраля дорожает до 60.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:08

То есть подорожание этого самого дешевого тарифа с 35 гривен до 60 и его переименование они представляют как великое благо. Ну, для самого рашастара, конечно.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:13

Лососните тунца, черти. Кому цена критична, давно в 3мобе.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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