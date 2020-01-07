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«Київстар» запустив тариф
для людей старшого віку

«Київстар» запустив тариф для людей старшого віку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:16

Пора посылать нафиг. Триолан сейчас массово посылают, бо оборзел, каждый раз рост чуть ли не вдвое, уже стольник в мечц за это калеченое тв, рашастар на очереди.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:16

summacut, 3моб все, слился с водафоном, говорят.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:57

  hxbbgaf написав:Gln_Vlrn, был, для тех кого принудительно 2 года назад перевели на абонплату и кто вообще никуда тупо не звонит, только платит непонятно за что (а это полстраны, почти все пенсионеры так, мегаразводняк от ставшего, кстати, полностью российским киевстара), так это как раз тот тариф, о котором речь в статье, он с февраля дорожает до 60.

Да ладно? Тот, что в статье, зовётся "Звонки для родителей". Тот, что был 35 грн за 4 недели, а теперь 60 грн за те же 4 недели - "Киевстар Онлайн 3G 2018". Тот, что в статье, дешевле (потому, что 60 грн за месяц, а не за 4 недели), но и плюшек в нём сильно меньше. Ну и ограничение и у него "Для абонентов от 60 лет". Как это может быть один и тот же тариф?! :o
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:06

  hxbbgaf написав:Gln_Vlrn, был, для тех кого принудительно 2 года назад перевели на абонплату и кто вообще никуда тупо не звонит, только платит непонятно за что (а это полстраны, почти все пенсионеры так, мегаразводняк от ставшего, кстати, полностью российским киевстара), так это как раз тот тариф, о котором речь в статье, он с февраля дорожает до 60.

ну 35 грн за безлим на КС, 100 мин на другие и 2Г инета - это довольно понятно за что :!:
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:16

  Ромасик написав:ну 35 грн за безлим на КС, 100 мин на другие и 2Г инета - это довольно понятно за что :!:

Когда просто такой тариф существует, то он замечательный. А когда, как я, сидел спокойно на старом повременном, тратил в среднем не больше 2-3 грн в месяц, а заставили платить 35 грн за те же самые фактические услуги, тут уже сомнений кому выгоден тариф за 35 не возникает. Вот теперь он 60 и инета добавили до 6 гиг (было, кстати, 3, а не 2). Крайне выгодное предложение в условиях, когда тот инет не используешь вообще.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:21

moveton я бы сказал, этот тариф - шара, а платить никто не заставляет... Аналоги есть и в ВФ и лайфа и ИТ. Подкармливаю по очереди.
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:34

Ромасик, в плане "не заставляет"? На старом тарифе я пополнял счёт на 10 грн раз в год и разговаривал сколько мне нужно. Тут их списывают за два дня и после этого отваливаются исходящие (а они лично мне нужны не каждый день, но всё таки чаще, чем два раза в год). На новый тариф перевели именно принудительно. В чём же стала шара и что ж такого нужно сотворить, чтобы это считалось заставлянием?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:42

Не понял прикола... 100Мб инета - это что за жлобство??? Телефон сам по себе потихоньку за месяц натянет 200-300мб спокойно. Опять же, не давать даже 30 минут на чужие сети - это расчет на явного лоха, чтобы случайно таки набрал рано или поздно "не туда". На фоне Водафоновского контракта РедС где за 60грн 2Гб трафика и 50 минут на чужаков, этот тариф вообще никакой, совсем.
Watcher
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:51

Re: «Київстар» запустив тариф для людей старшого віку

    Все это для того что бы заполучить новых абонентов в лице детей или наоборот родителей в сеть Киевстар , замутили не поймешь , и ответа - зачем единый счет и что он дает , если и так все сидят в КС , и каждый платит за безлимит в КС сам за себя ""не давать даже 30 минут на чужие сети - это расчет на явного лоха, чтобы случайно таки набрал рано или поздно "не туда".""- золотые слова
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    Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:33

      hxbbgaf написав:summacut, 3моб все, слился с водафоном, говорят.

    пихуй. тарифы та остались. а терминалы (особенно бабшкофоны без 3G) и так сидели в сети водафона.

    P.S.: зашел на сайт КС. мой тариф уже архивный, есть такой же самый по наполнению, один в один, 125 грн. вместо 75 за 4 недели. то-то я думаю, что они заладили спамить смски с заманухой перейти на более дорогой тариф.
    А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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      #<12
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