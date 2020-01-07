За 100 МБ интернета.
Пакет с самым дорогим интернетом среди всех операторов.
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Додано: Нед 12 січ, 2020 19:35
Додано: Нед 12 січ, 2020 19:59
Re: «Київстар» запустив тариф для людей старшого віку
Переносите номер к другому оператору не надо ныть
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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