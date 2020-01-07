|
|
|
«Київстар» запустив тариф для людей старшого віку
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 січ, 2020 16:39
Лутше увольте баласт выдумщиков всяких акций и тарифов.Поставте попроще подешевле и попонятней.яи люди к вам потянутся.
-
mastermichaell
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 11.01.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 січ, 2020 00:29
Росіяни викупили, ось і почалось подорощення!!!
-
kara100
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 січ, 2020 00:46
Пора переходить на лайку
-
seregaprochan2
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 січ, 2020 19:35
Rainbow написав:звонки на номера других мобильных операторов – 0,6 грн/мин
так а за що 60 грн? за дзвынки всередины мережы?
За 100 МБ интернета.
Пакет с самым дорогим интернетом среди всех операторов.
-
Watcher
-
-
- Повідомлень: 2091
- З нами з: 31.05.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 468 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 січ, 2020 19:59
Переносите номер к другому оператору не надо ныть
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
-
yama
-
-
- Повідомлень: 1774
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 3127 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 січ, 2020 07:34
Что скажете про Интертелеком?
-
w1547
-
-
- Повідомлень: 141
- З нами з: 05.06.14
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 січ, 2020 08:33
w1547 написав:Что скажете про Интертелеком?
Слкдцющий за 3моб
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 39
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|