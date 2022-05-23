RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Міжнародний фондовий ринок
/
Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 325326327328
Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 20:29

  zРадио написав:
  phantom_systems написав:Там же не только Нетфликс и Зум сдулись. Например, AMD и NVDA отминусовали треть вместе с Теслой. Видать, майнеры перестали расхватывать карты втридорога.


Похоже, большинство техов существенно скорректируются. Сегодня "именинник" PayPal - минус 25%

Палка на крипте хайпанула, а в остальном у них дела так себе. Сильная конкуренция, да и eBay их отлучил, теперь сам делает процессинг карточных платежей.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2098
З нами з: 14.04.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 17:08

phantom_systems

Похоже, одномоментная коррекция на 25% - это новый бич техов. Сегодня это Meta (FB). Реально невозможно показывать такую органику маркетинговых и финансовых показателей, которая бы соответствовала темпам роста фондовой стоимости с апреля 2020-го. На QE "хорошие" акции чрезмерно росли, на QT будут чрезмерно падать.

У кого из лидеров биржевого роста радикально выросли продажи? Кроме Теслы затрудняюсь кого-нибудь назвать
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12477
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3334 раз.
Подякували: 7238 раз.
 
Профіль
16
8
1
3
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 22:09

  zРадио написав:phantom_systems

Похоже, одномоментная коррекция на 25% - это новый бич техов. Сегодня это Meta (FB). Реально невозможно показывать такую органику маркетинговых и финансовых показателей, которая бы соответствовала темпам роста фондовой стоимости с апреля 2020-го. На QE "хорошие" акции чрезмерно росли, на QT будут чрезмерно падать.

У кого из лидеров биржевого роста радикально выросли продажи? Кроме Теслы затрудняюсь кого-нибудь назвать

У Зума, но не сильно им это помогло
airmax78
 
Повідомлень: 40504
З нами з: 25.10.12
Подякував: 947 раз.
Подякували: 4994 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 лют, 2022 21:29

Демура про рынок недвиги в США
https://youtu.be/7HTtYSCzdHU?t=2496
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Заблокований
Повідомлень: 4721
З нами з: 22.12.16
Подякував: 360 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 20:23

Re: Идеи для торговли на рынках США

чьо, як тутай у геніїв інвестування справи? усє окі?

які досягення? поразіть форумчан... :mrgreen:
change_pm
 
Заблокований
Повідомлень: 5568
З нами з: 03.02.16
Подякував: 126 раз.
Подякували: 1071 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 19:50

  change_pm написав:чьо, як тутай у геніїв інвестування справи? усє окі?

які досягення? поразіть форумчан... :mrgreen:

я так поняв, що всі байзедіпері в глубокому ів..ні, і час акуїтельних історій вже не настане :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
change_pm
 
Заблокований
Повідомлень: 5568
З нами з: 03.02.16
Подякував: 126 раз.
Подякували: 1071 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 21:11

  change_pm написав:чьо, як тутай у геніїв інвестування справи? усє окі?

які досягення? поразіть форумчан... :mrgreen:

Доходность (1M TWR)

10,13 %
:oops:
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 174
З нами з: 24.10.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 10:15

Re: Идеи для торговли на рынках США

  change_pm написав:поразіть форумчан

Що тут розповідати, NIO: -64%, Lucid: -51%, gamestop: -15%, HYZN: -42%

Чекаємо кращих часів, якщо вони будуть))
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 8
З нами з: 21.11.19
Подякував: 181 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 325326327328
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (393)
23.05.2022 12:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.